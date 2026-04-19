Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Yeni haftada hava nasıl olacak?

Türkiye genelinde yağışlı ve serin hava etkisini sürdürüyor. Yeni haftada birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Nisan 2026 16:44, Son Güncelleme : 19 Nisan 2026 16:43
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Değerlendirmelere göre, ülke genelinde hafta boyunca aralıklı yağışların görüleceğini belirten Özdemirci, hafta başında yağışların özellikle doğu kesimlerde etkili olacağını söyledi.

Yarın, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'in doğusunda sağanak beklendiğini aktaran Özdemirci, yağışların Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağını vurguladı.

Özdemirci, salı günü Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde yağış görüleceğini anlatarak, aynı gün kuzeybatı kesimlerden yeni bir yağışlı sistemin yurda giriş yapacağını, Marmara genelinde, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, Eskişehir, Çankırı ve Kütahya çevrelerinde etkili olacağını belirtti.

Çarşamba günü yağış alanının genişleyerek Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında görüleceğine işaret eden Özdemirci, "Perşembe günü de ülkenin büyük bölümünde yağışların süreceği tahmin ediliyor" bilgisini verdi.

Özdemirci, hava sıcaklıklarının halen mevsim normallerinin altında seyrettiğini belirterek, bu durumun hafta boyunca devam edeceğini söyledi.

Üç büyükşehirde hava durumu

İstanbul'da yarın parçalı bulutlu havanın hakim olacağını, salı ve çarşamba günü sağanak beklendiğini ifade eden Özdemirci, sıcaklıkların hafta başında 17 dereceye kadar çıkacağını ancak çarşamba günü ise 13 dereceye kadar gerileyeceğini söyledi.

Özdemirci, Ankara'da yarın parçalı, salı çok bulutlu, çarşamba ise yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağına dikkati çekerek, "Başkentte sıcaklıkların 15 ila 17 derece aralığında seyretmesi bekleniyor" dedi.

İzmir'de ise pazartesi ve salı parçalı bulutlu havanın etkili olacağını belirten Özdemirci, çarşamba günü ise gök gürültülü sağanak görüleceğini, kentte en yüksek sıcaklığının hafta boyunca 22 ila 24 derece arasında olmasının beklendiğini kaydetti.

Haritalarla il il hava durumu

