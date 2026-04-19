Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
%1,89 Faizli 100.000 TL Kredi Fırsatı
Kabine yarın toplanıyor: Gündem okul güvenliği
Kabine yarın toplanıyor: Gündem okul güvenliği
Bakan Gürlek '2025 Yılı Yargı İstatistikleri'ni paylaştı
Bakan Gürlek '2025 Yılı Yargı İstatistikleri'ni paylaştı
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Bakan Fidan: İsrail'in yayılmacılığı küresel bir güvenlik sorunudur
Bakan Fidan: İsrail'in yayılmacılığı küresel bir güvenlik sorunudur
Cevdet Yılmaz: 2026 Türkiye için zirveler yılı olacak
Cevdet Yılmaz: 2026 Türkiye için zirveler yılı olacak
BDDK'dan 'kredi kartı limiti' açıklaması: Alınmış yeni bir karar yok!
BDDK'dan 'kredi kartı limiti' açıklaması: Alınmış yeni bir karar yok!
EKPSS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarları yayımlandı
EKPSS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarları yayımlandı
3 milyon mesaj analiz edildi: Dijital nefret tesadüf değil!
3 milyon mesaj analiz edildi: Dijital nefret tesadüf değil!
Kredi faizleri traktör satışlarını vurdu: 78 ilde arttı, 3 ilde azaldı!
Kredi faizleri traktör satışlarını vurdu: 78 ilde arttı, 3 ilde azaldı!
TBMM'de yoğun hafta: Okul saldırıları Meclis gündeminde
TBMM'de yoğun hafta: Okul saldırıları Meclis gündeminde
Gazi Meclis 106 yaşında: TBMM'de 5 günlük bayram coşkusu
Gazi Meclis 106 yaşında: TBMM'de 5 günlük bayram coşkusu
Cesetsiz cinayet olur mu? İşte uzmanların görüşleri
Cesetsiz cinayet olur mu? İşte uzmanların görüşleri
İçişleri'nden Yavaş'a soruşturma izni: 40 Milyon TL'lik kamu zararı iddiası
İçişleri'nden Yavaş'a soruşturma izni: 40 Milyon TL'lik kamu zararı iddiası
Okul saldırıları sonrası sert tedbir: VPN ve 'Çocuk Hattı' düzenlemesi yolda
Okul saldırıları sonrası sert tedbir: VPN ve 'Çocuk Hattı' düzenlemesi yolda
Pabucu ters giydiren fırsatçılık! 'Taban' fiyatına tavan zam
Pabucu ters giydiren fırsatçılık! 'Taban' fiyatına tavan zam
Ayser Çalık Ortaokulu'nda not skandalı
Ayser Çalık Ortaokulu'nda not skandalı
İklim değişikliği alerji mevsimini 4 hafta öne çekti
İklim değişikliği alerji mevsimini 4 hafta öne çekti
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu tutuklandı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu tutuklandı
Soylu'dan Özgür Özel'e Gülistan Doku yanıtı
Soylu'dan Özgür Özel'e Gülistan Doku yanıtı
Kartalkaya faciasında 15 ay geçti: 'İddianame hala yok'
Kartalkaya faciasında 15 ay geçti: 'İddianame hala yok'
Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı
Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı
Ayser Çalık Ortaokulu'nun tabelası, yeni binaya asıldı
Ayser Çalık Ortaokulu'nun tabelası, yeni binaya asıldı
Okul saldırılarını bahane eden paylaşımlara soruşturma
Okul saldırılarını bahane eden paylaşımlara soruşturma
TCMB Başkanı Karahan, Meclis'te sunum yapacak
TCMB Başkanı Karahan, Meclis'te sunum yapacak
Kahramanmaraş'taki saldırganın ölümüyle ilgili resmi açıklama geldi
Kahramanmaraş'taki saldırganın ölümüyle ilgili resmi açıklama geldi
Gülistan Doku soruşturmasında Sonel'in koruması tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında Sonel'in koruması tutuklandı
Diyarbakır'da ağaca yıldırım isabet etti: 2 ölü, 1 yaralı
Diyarbakır'da ağaca yıldırım isabet etti: 2 ölü, 1 yaralı
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Gürlek '2025 Yılı Yargı İstatistikleri'ni paylaştı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçen yılın yargı istatistiklerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Sıfır Kadastro Dosyası hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında yüzde 151,3 temizleme oranına ulaşılmış, bu başarı, yargılamaların makul sürede tamamlanması adına önemli bir eşik olarak kayıtlara geçmiştir" dedi.

Haber Giriş : 19 Nisan 2026 16:53, Son Güncelleme : 19 Nisan 2026 16:54
Bakan Gürlek '2025 Yılı Yargı İstatistikleri'ni paylaştı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından, "2025 Yılı Yargı İstatistikleri"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Adalet teşkilatının fiziki ve teknik kapasitesini güçlendirdiklerini, adaletin tecellisi için görev yapan personelin çalışma koşullarını kararlılıkla iyileştirdiklerini belirten Gürlek, Cumhuriyet başsavcılıklarından yüksek yargı organlarına kadar yargı teşkilatının tüm kademelerinde görev yapan yargı mensuplarının özverili çalışmaları sayesinde, yıl içerisinde açılan dosya sayısından daha fazlasının karara bağlandığını ifade etti.

Yargı süreçlerinde etkinlik ve verimliliğin de artırıldığını vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Sıfır Kadastro Dosyası hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında yüzde 151,3 temizleme oranına ulaşılmış, bu başarı, yargılamaların makul sürede tamamlanması adına önemli bir eşik olarak kayıtlara geçmiştir. Adalet hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve erişilebilir şekilde sunulması hedefimiz doğrultusunda idari ve yapısal düzenlemelerimizi hayata geçirmeye devam ediyor, vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye taşıma gayesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı' kılma vizyonu doğrultusunda, reform irademizi güçlü bir şekilde hayata geçirmeye devam edeceğiz."

2024-2025 temizleme oranları

Adalet Bakanlığınca yayımlanan "2025 Yılı Yargı İstatistikleri"nde yıl içerisinde karara bağlanan dosyaların, aynı dönemde mahkemelere gelen dosyalara oranını ifade eden "temizleme oranlarına" yer verildi.

Buna göre, Cumhuriyet başsavcılıkları temizleme oranı 2024'te yüzde 97,3, 2025'te ise yüzde 101,1 olarak kayıtlara geçti.

Temizleme oranı, ceza mahkemelerinde yüzde 96,6'dan yüzde 99,3'e, hukuk mahkemelerinde yüzde 89,5'ten yüzde 99,9'a, kadastro mahkemelerinde yüzde 140,6'dan yüzde 151,3'e, idare mahkemelerinde yüzde 100'den yüzde 108,1'e çıktı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve ceza daireleri temizleme oranı ise yüzde 121,7'den yüzde 151,8'e yükseldi.

