Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Kabine yarın toplanıyor: Gündem okul güvenliği

Kabine toplantısında Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan saldırılar sonrasında okulların güvenliğine ilişkin yeni önlemlerin ele alınması bekleniyor. ABD-İran arasındaki görüşmelerde gelinen son nokta da kabinede değerlendirilecek.

Haber Giriş : 19 Nisan 2026 17:00, Son Güncelleme : 19 Nisan 2026 17:02
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi; Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları , ABD-İsrail ve İran arasındaki ateşkes görüşmeleri, ekonomiye etkisi ve Terörsüz Türkiye Süreci başlıklarıyla yarın toplanıyor.

Beştepe'deki toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

Toplantıda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırıların ardından ilgili bakanlıkların yaptıkları çalışmalarla alınacak yeni önlemler değerlendirilecek.

ABD-İRAN ATEŞKESİ SÜRECEK Mİ?

Kabine toplantısının gündem maddelerinden biri de bölgesel gelişmeler. ABD-İsrail ve İran arasındaki müzakere süreci Ankara yakından takip ediyor.

Ateşkeste son durum, müzakerelere verilebilecek olası katkılar ve yapılan diplomatik temaslar ışığındaki değerlendirmelerin masada olması bekleniyor.

Toplantıda Hürmüz Boğazı krizi ve enerji fiyatlarıyla ekonomiye yansıması da ele alınacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye süreci de gündemdeki önemli başlıklardan olacak. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinin sahadaki takibi, yasal düzenleme hazırlıkları üzerinde durulacak başlıklar arasında.

