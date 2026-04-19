Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Şampiyon Bursaspor 1. Lig'de

2. Lig'de şampiyon olan Bursaspor 1. Lig'e yükselmeyi başardı. Yeşil beyazlılar bu zaferle tarihe geçti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2026 17:57, Son Güncelleme : 19 Nisan 2026 18:00
Bursaspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Somaspor'u Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda ağırladı. Bursaspor, Somaspor'u 5-1 mağlup etti.

Yeşil beyazlılar Nesine 2. Lig Kırmızı grupta bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Teksas Taraftar Grubu, yaklaşık 40 bin kartonla stadın büyük bölümünü kapsayan bir koreografi hazırladı.

Kulüp Başkanı Enes Çelik'in yer aldığı koreografide, Bursaspor'un Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de kazandığı şampiyonluk kupaları resmedildi.

Bu maç sonunda Bursaspor 1. Lig'e yükseldi.

2019'da Süper Lig'den düşen yeşil beyazlılar, 2022'de de 1. Lig'den düşmüştü.

TARİHE GEÇTİLER

Bursaspor, Türkiye'de tüm profesyonel liglerde şampiyonluk yaşayan ilk takım olarak tarihe geçti.

KUTLAMALAR ERTELENDİ

Bitiş düdüğüyle birlikte yeşil-beyazlı taraftarlar şampiyonluk coşkusu yaşarken, yeşil-beyazlı kulübün aldığı karar gereği, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları nedeniyle şampiyonluk kutlaması yapılmayacak.

MAÇTAN NOTLAR

HAKEMLER: Emrullah Baydar, Ali İmran Genli, Semih Tuna

BURSASPOR: Kerem Matışlı, Barış Gök, Taha Batuhan Yayıkcı (Dk. 74 Sefa Narin), Alperen Banacan, Rahmetullah Berişbek (Dk. 74 Hamza Gür), Soner Aydoğdu (Dk. 74 Emir Kayacık), Eyüp Akcan, Halil Akbunar, İlan Depe, Salih Kavrazlı (Dk. 46 Ertuğrul Furat), Emir Kaan Gültekin (Dk.74 Baran Başyiğit)

SOMASPOR: Hüseyin Altıntaş, Yiğit Utku Gök, Ömür Pektaş, Sinan Alkaş (Dk. 70 Emre Tepegöz), Emir Şenocak (Dk. 62 Namık Barış Çelik), Emre Sağlık, Mehmet Gündüz, Emre Gürsel Hürcan, Muhammet Özkal, Ferit Bay Gündüz, Yusuf Avcılar

GOLLER: Dk. 11, Dk. 72 Emir Kaan Gültekin, Dk. 51 Eyüp Akcan, Dk. 65 Emre Sağlık (KK), Dk. 69 Ertuğrul Furat (Bursaspor), Dk. 85 Namık Barış Çelik (Somaspor)

