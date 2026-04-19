Erzurumspor FK 5 yıl aradan sonra Süper Lig'de
Trendyol 1. Lig'de bitime 2 hafta kala Süper Lig biletini alan Erzurumspor, 5 yıl sonra yeniden en üst lige döndü. Bodrum FK deplasmanında alınan 1-1'lik sonuç, tarihi başarıyı getirdi.
Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Erzurumspor FK, ligin bitimine 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Deplasmanda Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan mavi-beyazlı ekip, puanını 79'a çıkararak en üst lige dönüşünü ilan etti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Erzurum temsilcisi, 4'üncü dakikada Mustafa Fettahoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremezken devre, konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda baskısını artıran Bodrum FK, 55'inci dakikada Ali Habeşoğlu'nun golüyle skoru eşitledi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.
Bu sonuçla Erzurumspor, 2021 yılında veda ettiği Süper Lig'e 5 yıl aradan sonra yeniden yükselmenin sevincini yaşadı. Maçın ardından futbolcular, teknik heyet ve taraftarlar büyük coşku yaşarken deplasman tribününde uzun süre tezahüratlar yapıldı.
Öte yandan Bodrum FK ise aldığı 1 puanla Play-Off hattındaki yerini garantiledi.