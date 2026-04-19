Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurumspor için tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'e yükselen Erzurumspor için tebrik mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Sipay Bodrum FK ile berabere kalarak Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Erzurumspor FK'yı NSosyal hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bugün alınan sonuçlarla birlikte Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen, bu sezon oynadığı futbolla herkesin takdirini kazanan Erzurumspor'u, Erzurumlu tüm kardeşlerimi, tüm dadaşları yürekten tebrik ediyorum. Erzurumspor'a Süper Lig'de şimdiden başarılar diliyorum."
Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 19, 2026
Erzurumspor'a Süper Lig'de şimdiden başarılar diliyorum. pic.twitter.com/pgu4NmqcFn