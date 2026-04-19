İran basını: Deniz ablukası devam ettiği sürece müzakere gerçekleşmeyecek

Bakan Fidan: Bölgede çok ciddi siyasi krizler var!
Bakan Fidan: Bölgede çok ciddi siyasi krizler var!
%1,89 Faizli 100.000 TL Kredi Fırsatı
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Kabine yarın toplanıyor: Gündem okul güvenliği
Kabine yarın toplanıyor: Gündem okul güvenliği
Bakan Gürlek '2025 Yılı Yargı İstatistikleri'ni paylaştı
Bakan Gürlek '2025 Yılı Yargı İstatistikleri'ni paylaştı
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Bakan Fidan: İsrail'in yayılmacılığı küresel bir güvenlik sorunudur
Bakan Fidan: İsrail'in yayılmacılığı küresel bir güvenlik sorunudur
Cevdet Yılmaz: 2026 Türkiye için zirveler yılı olacak
Cevdet Yılmaz: 2026 Türkiye için zirveler yılı olacak
BDDK'dan 'kredi kartı limiti' açıklaması: Alınmış yeni bir karar yok!
BDDK'dan 'kredi kartı limiti' açıklaması: Alınmış yeni bir karar yok!
EKPSS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarları yayımlandı
EKPSS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarları yayımlandı
3 milyon mesaj analiz edildi: Dijital nefret tesadüf değil!
3 milyon mesaj analiz edildi: Dijital nefret tesadüf değil!
Kredi faizleri traktör satışlarını vurdu: 78 ilde arttı, 3 ilde azaldı!
Kredi faizleri traktör satışlarını vurdu: 78 ilde arttı, 3 ilde azaldı!
TBMM'de yoğun hafta: Okul saldırıları Meclis gündeminde
TBMM'de yoğun hafta: Okul saldırıları Meclis gündeminde
Gazi Meclis 106 yaşında: TBMM'de 5 günlük bayram coşkusu
Gazi Meclis 106 yaşında: TBMM'de 5 günlük bayram coşkusu
Cesetsiz cinayet olur mu? İşte uzmanların görüşleri
Cesetsiz cinayet olur mu? İşte uzmanların görüşleri
İçişleri'nden Yavaş'a soruşturma izni: 40 Milyon TL'lik kamu zararı iddiası
İçişleri'nden Yavaş'a soruşturma izni: 40 Milyon TL'lik kamu zararı iddiası
Okul saldırıları sonrası sert tedbir: VPN ve 'Çocuk Hattı' düzenlemesi yolda
Okul saldırıları sonrası sert tedbir: VPN ve 'Çocuk Hattı' düzenlemesi yolda
Pabucu ters giydiren fırsatçılık! 'Taban' fiyatına tavan zam
Pabucu ters giydiren fırsatçılık! 'Taban' fiyatına tavan zam
Ayser Çalık Ortaokulu'nda not skandalı
Ayser Çalık Ortaokulu'nda not skandalı
İklim değişikliği alerji mevsimini 4 hafta öne çekti
İklim değişikliği alerji mevsimini 4 hafta öne çekti
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu tutuklandı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu tutuklandı
Soylu'dan Özgür Özel'e Gülistan Doku yanıtı
Soylu'dan Özgür Özel'e Gülistan Doku yanıtı
Kartalkaya faciasında 15 ay geçti: 'İddianame hala yok'
Kartalkaya faciasında 15 ay geçti: 'İddianame hala yok'
Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı
Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı
Ayser Çalık Ortaokulu'nun tabelası, yeni binaya asıldı
Ayser Çalık Ortaokulu'nun tabelası, yeni binaya asıldı
Okul saldırılarını bahane eden paylaşımlara soruşturma
Okul saldırılarını bahane eden paylaşımlara soruşturma
TCMB Başkanı Karahan, Meclis'te sunum yapacak
TCMB Başkanı Karahan, Meclis'te sunum yapacak
Kahramanmaraş'taki saldırganın ölümüyle ilgili resmi açıklama geldi
Kahramanmaraş'taki saldırganın ölümüyle ilgili resmi açıklama geldi
Gülistan Doku soruşturmasında Sonel'in koruması tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında Sonel'in koruması tutuklandı
Diyarbakır'da ağaca yıldırım isabet etti: 2 ölü, 1 yaralı
Diyarbakır'da ağaca yıldırım isabet etti: 2 ölü, 1 yaralı
İran basını: Deniz ablukası devam ettiği sürece müzakere gerçekleşmeyecek

İran basını, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı deniz ablukasını devam ettirmesi halinde Tahran'ın müzakerelerin sonraki turuna katılmayacağını yazdı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Nisan 2026 20:44, Son Güncelleme : 19 Nisan 2026 20:46
İran basını: Deniz ablukası devam ettiği sürece müzakere gerçekleşmeyecek

Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'nın İranlı bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İran, deniz ablukasının devam etmesi halinde müzakerelere katılmayacak.

Haberde ayrıca, ABD ile yürütülen ilk tur müzakerelerinden sonra mesaj alışverişinin devam ettiği ancak Hürmüz Boğazı'nda devam eden ablukadan dolayı İran'ın Pakistan'a müzakere heyeti göndermesi hususunda henüz karar almadığı belirtildi.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da sağlanan geçici ateşkesin ardından Tahran ve Washington, 11 Nisan'da Pakistan'da kalıcı ateşkes için görüşmeler yapmıştı. Yaklaşık 21 saat süren görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

İranlı yetkililer, müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin "aşırı talepleri" olduğunu belirtmişti.

Diğer yandan İran, dün Hürmüz Boğazı'nı tüm ticari gemilerin geçişine açmış ancak ABD İran'a "deniz ablukası" uygulamaya devam edeceğini duyurmuştu

