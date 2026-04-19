Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursaspor'u tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF 1. Lig'e yükselen Bursaspor'u tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından paylaştığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Üst üste elde ettiği şampiyonluklarla TFF 1'inci Lig'e yükselen, futbolumuzun köklü ve güzide kulübü Bursaspor'u, taraftarıyla birlikte tüm Bursaspor camiasını ve Bursalı tüm kardeşlerimi en kalbi duygularımla tebrik ediyor, önümüzdeki sezon 1'inci Lig'de başarılar diliyorum."
@BursasporSk — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 19, 2026