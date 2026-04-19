Antalya Diplomasi Forumu sona erdi

TRT'nin iletişim sponsoru olduğu forum, "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bu yıl 5'incisi yapılan forumda, üç gün boyunca küresel diplomasinin nabzı tutuldu, ikili görüşmelerde, oturumlarda, panellerde ve basın toplantılarında önemli konular ele alındı.

ADF, 150 ülke ve 66 uluslararası kuruluştan 6 bin 400 katılımcı, 23 devlet ve hükümet başkanı, 13 devlet ve hükümet başkan yardımcısı, meclis başkanları, 50 bakan ve 87 uluslararası kuruluşun üst düzey temsilcisini ağırladı.

"Okul katliamı" (scholasticide) temasıyla Filistin için hazırlanan özel salonda, İsrail'in Filistin'de eğitim altyapısına yönelik saldırılarının etkileri anlatıldı. Merkezde oluşturulan "Afrika Kültür Evi" de ziyaretçilerini ağırladı.

Bu yıl Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nı (COP31) tanıtan alanlar oluşturuldu, "COP31'e Doğru: Jeopolitik Değişim Döneminde İklim Eyleminin Güçlendirilmesi Paneli" de düzenlendi.