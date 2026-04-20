20 Nisan 2026'dan önemli gündem başlıkları
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin açılışının 106. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Genel Kurul'da düzenlenecek "TBMM Çocuk Özel Oturumu"na katılacak.
(TBMM/14.00)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na ve Ataşehir'de yapılacak "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" eylemine iştirak edecek.
(İstanbul/13.00/20.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Çocuk Özel Oturumu'na katılacak.
(TBMM/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı tarımsal girdi fiyat endeksi, mart ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi ve 2025 yılı istatistiklerle çocuk verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Lübnan ve İsrail arasında geçici ateşkese varılmasının ardından gelişmeler ve yansımaları takip ediliyor.
(Beyrut/Kudüs)
2- ABD-İran arasındaki geçici ateşkes süreci ve diplomatik girişimler ile uluslararası yansımaları izleniyor.
(Tahran/Washington/Kudüs)
3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Başkanlıkta, Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/11.30)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 30. haftası, Gaziantep FK-Zecorner Kayserispor müsabakasıyla tamamlanacak.
(Gaziantep/20.00)
2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftası, Galatasaray MCT Technic-Anadolu Efes maçıyla sona erecek.
(İstanbul/19.00)
3- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 5-6'ncılık etabı ikinci maçında Galatasaray Daikin, Aras Kargo'yu konuk edecek.
(İstanbul/19.00)
4- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 7-8'incilik etabı ikinci maçında Nilüfer Belediyespor Eker, Türk Hava Yolları'nı ağırlayacak.
(Bursa/16.00)
5- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabı 6. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş maçı oynanacak.
(Trabzon/16.00)