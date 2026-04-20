Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

İstanbul Tabip Odası seçimlerinde yönetim değişmedi

İstanbul Tabip Odası seçimlerinde Demokratik Katılım Grubu 5 bin 99 oyla yeniden yönetime geldi. Seçimde katılımın 2024 seçimlerine göre artması, Değişim Grubu'nun oylarını artırması dikkat çekti.

Haber Giriş : 20 Nisan 2026 02:41, Son Güncelleme : 20 Nisan 2026 02:52
İstanbul Tabip Odası'nda yaklaşık 37 bin üyenin bulunduğu seçimlerde mevcut yönetimi temsil eden Demokratik Katılım Grubu ile Değişim Grubu ve Türk Hekimleri Birliği listeleri yarıştı. Toplamda yaklaşık 8 bin oyun kullanıldığı seçimlerde bazı grupların oy artışı öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Seçimlere katılım 2024 yılına göre artmış olsa da katılımın yine de yüzde 30'lara yaklaşmadığı görüldü

Demokratik Katılım Grubu yeniden yönetime geldi

İstanbul Tabip Odası başkanlık seçiminde Demokratik Katılım Grubu'nun adayı Prof. Dr. Talat Kırış, Değişim Grubu'nun adayı Dr. Nedim Uzun yarıştı.

Seçim sonucunda Demokratik Katılım Grubu 5 bin 99 oy alarak birinci oldu. Değişim Grubu ise 3 bin 526 oyda kaldı. Bu sonuçla mevcut yönetim görevine devam etme hakkı kazandı. Demokratik Katılım Grubu 2024 yılı seçimlerinde 2 bin 2750 oy almıştı.

İstanbul tabip Odası Seçimlerinde katılım düşük kaldı

Yaklaşık 37 bin üyesi bulunan İstanbul Tabip Odası'nda yalnızca 8 bine yakın üyenin oy kullanması, katılım oranının düşük kaldığını ortaya koydu.

Değişim Grubu oylarını artırdı

Seçimin dikkat çeken unsurlarından biri de Değişim Grubu'nun oylarını artırması oldu. Grup, önceki dönemlere kıyasla oylarını yükselterek 3 bin 526 oya ulaştı. Değişim Grubu 2024 seçimlerinde 2 bin 226 oy almıştı.

Değişim Grubu adayı Dr. Nedim Uzun, sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Oylarımızı yüzde 60 oranında artırdık. Çok yorulduk, çok çalıştık, bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Gençlerin olduğu sandıklarda ezici bir üstünlük elde ettik" ifadelerini kullandı.

Talat Kırış: Kazandık

Seçimi kazanan Prof. Dr. Talat Kırış ise yaptığı açıklamada, "Çok iyi bir katılım oldu" diyerek sonuçları değerlendirdi.

