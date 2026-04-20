Yeni haftada serin ve yağışlı hava görülecek
Yeni haftada serin ve yağışlı hava görülecek
Ankara İstinaf'ın en hızlı dairesi ve en yavaş dairesi belli oldu
Hobi bahçeleri kontrolsüz bir rant ekonomisine dönüştü
Uşak Belediyesi'ne 2. dalga operasyon: 25 gözaltı
Belediye başkanının akrabası belediye çalışanını öldürdü
Okuldaki tayin gerçeği! Kendi çocuklarının yazılı sınav notlarını yükseltmişler
Okuldaki tayin gerçeği! Kendi çocuklarının yazılı sınav notlarını yükseltmişler
Önce borç sonra kumar! Z kuşağına 'modern senet' tuzağı
Kabinede ana gündem okul güvenliği
Eğitim sendikalarının iş bırakma eylemi doğru muydu?
Bakan Fidan: Bölgede çok ciddi siyasi krizler var!
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Bakan Gürlek '2025 Yılı Yargı İstatistikleri'ni paylaştı
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Bakan Fidan: İsrail'in yayılmacılığı küresel bir güvenlik sorunudur
Cevdet Yılmaz: 2026 Türkiye için zirveler yılı olacak
BDDK'dan 'kredi kartı limiti' açıklaması: Alınmış yeni bir karar yok!
EKPSS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarları yayımlandı
3 milyon mesaj analiz edildi: Dijital nefret tesadüf değil!
Kredi faizleri traktör satışlarını vurdu: 78 ilde arttı, 3 ilde azaldı!
TBMM'de yoğun hafta: Okul saldırıları Meclis gündeminde
Gazi Meclis 106 yaşında: TBMM'de 5 günlük bayram coşkusu
Cesetsiz cinayet olur mu? İşte uzmanların görüşleri
İçişleri'nden Yavaş'a soruşturma izni: 40 Milyon TL'lik kamu zararı iddiası
Okul saldırıları sonrası sert tedbir: VPN ve 'Çocuk Hattı' düzenlemesi yolda
Pabucu ters giydiren fırsatçılık! 'Taban' fiyatına tavan zam
Ayser Çalık Ortaokulu'nda not skandalı
İklim değişikliği alerji mevsimini 4 hafta öne çekti
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu tutuklandı
Soylu'dan Özgür Özel'e Gülistan Doku yanıtı
Okuldaki tayin gerçeği! Kendi çocuklarının yazılı sınav notlarını yükseltmişler

K.Maraş katili Aras Mersinli'nin çantasını her gün arayan okul yönetiminin faciadan 1 ay önce baskıyla görevden alındığı öne sürülmüştü. Oysa atamanın sebebi not usulsüzlüğü ve norm fazlası kadro çıktı.

Haber Giriş : 20 Nisan 2026 07:38, Son Güncelleme : 20 Nisan 2026 07:40
Okuldaki tayin gerçeği! Kendi çocuklarının yazılı sınav notlarını yükseltmişler

Kahramanmaraş'ta infial oluşturan okul saldırısının ardından, okul yönetiminin saldırıdan aylar önce değişmiş olması siyasetin gündemine oturdu. İYİ Parti'nin "Liyakatli kadrolar neden tasfiye edildi?" sorularıyla gündeme getirdiği olayın perde arkasında, öğrenci notlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen bir soruşturma olduğu ortaya çıktı.

ÖĞRENCİ NOTLARINDA USULSÜZLÜK

Edinilen bilgilere göre, okul yönetimine yönelik görevden alma süreci bir soruşturma kapsamında yürütüldü. İddialara göre, okul müdürü ve iki müdür yardımcısı hakkında, öğrenci notlarında usulsüzlük yapıldığı yönünde şikayetler alındı. Özellikle yöneticilerin, aynı okulda okuyan kendi çocuklarının yazılı sınav notlarını usulsüz şekilde yükselttikleri öne sürüldü. Öğretmenlerin şikayeti üzerine başlatılan incelemede müfettişler tarafından bir ön rapor hazırlandı.

YÖNETİCİLİK GÖREVLERİNE SON VERİLMİŞ

Hazırlanan rapor doğrultusunda, okul müdürü ve iki müdür yardımcısının yöneticilik görevlerine son verildi. Bu isimlerin öğretmen olarak farklı okullara atamaları yapıldı. Ayrıca, söz konusu iddialar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu ve adli soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

NORM FAZLASI KADRO

Okulda görev yapan iki öğretmenin başka okullara atanmasının ise "norm fazlası" uygulaması kapsamında olduğu belirtildi. Yetkililer, bu işlemin Türkiye genelinde uygulanan rutin bir prosedür olduğunu vurguladı. Öte yandan, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'un da görevinden ayrıldığı bildirildi. Eğitim camiasında, önümüzdeki süreçte benzer görevden almaların devam edebileceği konuşuluyor.

