İstanbul'da 4 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalanlar böyle kurtarıldı
İstanbul Avcılar'da 4 katlı binanın giriş katındaki daireden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken mahsur kalan aralarında çocuklarında bulunduğu 20 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen 9 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Dün akşam saatlerinde Gümüşpala Mahallesi Atlı Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katındaki daireden henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri ulaştı.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, üst katlarda mahsur kalan aralarında çocuklarında bulunduğu 20 kişi merdiven aracıyla bulundukları yerden kurtarıldı.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında dumandan etkilendiği belirlenen 9 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.