Tehdit içerikli paylaşımlar yapan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından sosyal medyada tehdit içerikli paylaşımlar yapan 13'ü 18 yaşından küçük 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "okullarda saldırı" içerikli paylaşımlarda bulunulan sosyal medya hesapları hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince araştırma raporları düzenlendiğini açıkladı.
Raporlarda adı geçen 13'ü 18 yaşından küçük 25 şüpheli hakkında "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldı.
Şüphelilerden 20'sinin İstanbul dışında olduğu öğrenildi.