Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel görevden uzaklaştırıldı
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
İdari yargıda 10 yıl aynı yerde görev yapanlar mercek altında
HSK'den yargıda 'kota' dönemi: İstinaf üyelerine asgari iş sayısı geliyor
Türkiye'nin konuştuğu savcı ilk kez görüntülendi
Sendikacılık Kanunu 25. yılında: KPDK'den 'yeni sistem' sinyali
Ali Yalçın paylaştı: 4688 Sayılı Kanun değişikliği takvime bağlanıyor
Togg'da 100 bin barajı aşıldı: Yeni model 2027'de yollarda!
İhracat kotası 5 kat arttı: Yumurtaya zam gelecek mi?
Ankara Üniversitesi'nde İslam'a ve kutsal değerlere hakaret skandalı
OVP'de 'petrol' revizyonu: Enflasyon 3,5 puan daha yüksek olabilir
Bakan Gürlek: Gülistan Doku soruşturmasında her iddia ciddiyetle ele alınıyor
Ekonomistler 'faiz' kararını yorumladı: Temkinli şahin duruş!
Hürmüz gerilimi petrolü yeniden 100 doların üzerine taşıdı
Bakan Tekin: Okul saldırıları ile ilgili hiçbir ihmal karşılıksız kalmayacak
AK Parti Grup Başkanvekili Usta'dan doğum izni açıklaması
Eşme Belediye Başkanı Tozan, görevden uzaklaştırıldı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Eğitimde Şiddet İçin Ortak Akıl Arayışı
Özel gereksinimli öğrencinin servis sorunu KDK ile çözüldü
Gülistan Doku soruşturmasında Tuncay Sonel'in eşi için gözaltı talebi
Motorine indirim geliyor: Tarih belli oldu
Hız mı, kalite mi? Ankara İstinaf ceza dairelerinde çarpıcı tablo
Başsavcılık katilin annesinin neden tutuklandığını açıkladı
Meteorolojiden 6 kente 'kuvvetli yağış' uyarısı
Çocuklar için alınan tedbirler kağıt üzerinde kaldı
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi
'4 yılda 2 bin 322 hakime disiplin cezası verildi'
Boşanma davalarında önemli değişiklikler yapılacak
İl dışına yapılan hasta sevklerinde görevli personele harcırah ödenir mi?

Özellikle 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan ve tayın bedeli alan personelin, geçici görevlere (hasta sevki vb.) gönderildiklerinde ayrıca şartları dahilinde harcırah almaları ve buna göre kurumlarınca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Haber Giriş : 23 Nisan 2026 00:10, Son Güncelleme : 20 Nisan 2026 15:06
İl dışına yapılan hasta sevklerinde görevli personele harcırah ödenir mi?

6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun;

"Tarifler" başlıklı 3 üncü maddesinde; ". g) Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri;

h) Başka yer:

Yukarıda (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri; ifade eder."

"Muvakkat vazife harcırahı (Yol masrafı ve yevmiye)" başlıklı 14'üncü maddesinde; "Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verilir ve hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca tediye olunur:

1) Birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadıyla muvakkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere;"

"Memuriyet mahalli dışına gönderilenlerin gündeliği" başlıklı 39 uncu maddesinde; "Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez. Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13:00) ve akşam (saat 19:00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir."

Denilmektedir.

Kamu Denetçiliği Kurumu'na intikal eden bir olayda ( 2026/2703), sağlık personeli hakları açısından oldukça önemli bir Tavsiye Kararı alınmıştır.

Olayda, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde ambulans şoförü olarak görev yapan bir personel, il dışına yaptığı hasta sevk görevleri (geçici görev) için kendisine yolluk (yol masrafı ve gündelik) ve konaklama gideri ödenmesini talep etmiş, idare, personele zaten "tayın bedeli" (yemek yardımı karşılığı ödenen ücret) verildiğini, bu ödeme yapıldığı için ayrıca geçici görev gündeliği (harcırah) verilmesi talebini ise reddetmiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumu yaptığı incelemede, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile ödenen gündelik ile 2155 sayılı Kanun uyarınca ödenen tayın bedeli tamamen farklı hukuki dayanaklara sahip olduğunu, tayin bedelinin, personelin genel yiyecek yardımına ilişkin olduğunu; harcırahın ise memuriyet mahalli dışındaki zorunlu (yeme-içme, barınma) giderleri karşılamak için ödendiğini dolayısı ile birinin diğerinin yerine geçemeyeceğini değerlendirmiştir. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da bu iki ödemenin birbiriyle ilişkilendirilmemesi ve ayrı ayrı ödenmesi gerektiği yönündeki görüşünü baz almıştır.

Sonuç olarak, başvurucuyu haklı bularak; geçici görevlendirmeyle il dışına gönderilen personelin hak ettiği gündeliklerin (harcırahın) ödenmesi hususunda Sağlık Bakanlığına Tavsiyede Bulunulmasına karar vermiştir.

Bu karar, özellikle 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan ve tayın bedeli alan personelin, geçici görevlere (hasta sevki vb.) gönderildiklerinde ayrıca harcırah alma haklarının olduğunu ortaya koyan emsal niteliğinde bir karar olması nedeniyle ayrıca önemli bir boşluğu doldurmaktadır.


