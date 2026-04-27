Kamu personeline ödenen banka promosyonlarının vergilendirilmesi gerekir mi?

O üniversite, Bilimsel Proje sayısını 133'ten 1000'e yükseltti
O üniversite, Bilimsel Proje sayısını 133'ten 1000'e yükseltti
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi yasaklandı
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi yasaklandı
Suriye'den gelen mermi Mardin'de profesöre isabet etti
Suriye'den gelen mermi Mardin'de profesöre isabet etti
İran: Hiçbir koşulda Hürmüz Boğazı'nı önceki haline döndürmeyeceğiz
İran: Hiçbir koşulda Hürmüz Boğazı'nı önceki haline döndürmeyeceğiz
Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul heyecanı sürüyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul heyecanı sürüyor
Yurt genelinde bu hafta sağanak etkili olacak
Yurt genelinde bu hafta sağanak etkili olacak
HMGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı
HMGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı
Meclis'te dokunulmazlık bilançosu: Komisyon'da 1052 dosya bekliyor
Meclis'te dokunulmazlık bilançosu: Komisyon'da 1052 dosya bekliyor
TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular
TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular
Otomotivde rota hibrit ve elektrikli araçlara kırıldı
Otomotivde rota hibrit ve elektrikli araçlara kırıldı
Yapay zekalı örnek dava dilekçeleri önerisi hukuk dünyasını ikiye böldü
Yapay zekalı örnek dava dilekçeleri önerisi hukuk dünyasını ikiye böldü
Karaman'da 16 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Karaman'da 16 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Akaryakıta çifte zam geliyor
Akaryakıta çifte zam geliyor
Veli zorbalığı sınıfa kadar girdi!
Veli zorbalığı sınıfa kadar girdi!
Bakanlık düğmeye bastı: 693 maktülün dosyası yeniden açılıyor
Bakanlık düğmeye bastı: 693 maktülün dosyası yeniden açılıyor
Yargıtay'dan emsal karar: Çift sendika üyeliğine dikkat!
Yargıtay'dan emsal karar: Çift sendika üyeliğine dikkat!
Kandil, İmralı'yı dinlemedi: Süreçteki gecikme örgüt kaynaklı!
Kandil, İmralı'yı dinlemedi: Süreçteki gecikme örgüt kaynaklı!
10 bin polis erken mezun oluyor: 12/36 sistemi gündemde
10 bin polis erken mezun oluyor: 12/36 sistemi gündemde
'Sezaryenle doğum oranları ilk defa düşüşe geçti'
'Sezaryenle doğum oranları ilk defa düşüşe geçti'
7 yaşındaki Yüsra'nın ölümünde 15 sağlık çalışanına soruşturma izni
7 yaşındaki Yüsra'nın ölümünde 15 sağlık çalışanına soruşturma izni
'Kimsenin gözünün yaşına bakılmadan adalete teslim edilecek'
'Kimsenin gözünün yaşına bakılmadan adalete teslim edilecek'
'X'e Bastı, hesabı boşaldı: Mahkemeden emsal karar
'X'e Bastı, hesabı boşaldı: Mahkemeden emsal karar
Gübrede yeni dönem: Kritik ürünlerde vergi kaldırıldı
Gübrede yeni dönem: Kritik ürünlerde vergi kaldırıldı
Türkiye-Suriye ortak operasyonu: 236 kilo esrar ele geçirildi
Türkiye-Suriye ortak operasyonu: 236 kilo esrar ele geçirildi
TOKİ eliyle 'kiralık sosyal konut' dönemi başlıyor
TOKİ eliyle 'kiralık sosyal konut' dönemi başlıyor
Bakan Gürlek: Yapay zeka, avukatlık müessesesine alternatif değildir
Bakan Gürlek: Yapay zeka, avukatlık müessesesine alternatif değildir
Bakan Tekin: Eğitim meselesini medeniyet davamızın merkezine yerleştiriyoruz
Bakan Tekin: Eğitim meselesini medeniyet davamızın merkezine yerleştiriyoruz
Okullarda yeni güvenlik dönemi: Çok katmanlı 'koruma kalkanı' devrede
Okullarda yeni güvenlik dönemi: Çok katmanlı 'koruma kalkanı' devrede
MEB'den izinsiz eğitim faaliyetlerine karşı 'karekod' kalkanı
MEB'den izinsiz eğitim faaliyetlerine karşı 'karekod' kalkanı
Başsavcı Cansu, Gülistan Doku soruşturmasının yeni detaylarını paylaştı
Ana sayfaHaberler Maaş, Özlük Haklar ve Yasaklar

Kamu personeline ödenen banka promosyonlarının vergilendirilmesi gerekir mi?

Bankalar ile imzalanan maaş ödeme protokolü gereğince; bankalar tarafından yapılan "promosyon" ödemelerinin doğrudan personele aynen aktarılması halinde, söz konusu promosyon ödemeleri ücret olarak değerlendirilmeyecek ve vergiye tabi tutulmayacaktır.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Nisan 2026 00:10, Son Güncelleme : 24 Nisan 2026 08:46
Yazdır
Memurlar için banka promosyonu meselesi hem idari hem de mali mevzuat açısından oldukça katmanlı bir konudur.

Günümüzde bankaların gerek emekliler gerekse kamu personeli çalışanlarına ödenecek başta ücret ve maaş hakları olmak üzere yapılacak yıllara yaygın ödemeler karşılığında ödemeyi taahhüt ettiği promosyonlar, adeta ilave bir gelir kaynağı halinde gelmiştir. Bu tür promosyon ödemelerinin vergi karşısındaki durumları da farklı vergi kanunları ölçeğinde değerlendirilmelidir. Konu ile ilgili Gelir idaresince verilen görüşlerle konu hakkında ayrıntılı açıklamalara yer verildiği görülmektedir.

Bu görüşler çerçevesinde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 61 inci maddesinde; "Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez." hükmü yer almakta olup, aynı Kanunun 62 nci maddesinde de işverenlerin, hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişiler olduğu hüküm altına alınmıştır.

Konu ile ilgili olarak 20/11/2008 tarihinde yayımlanan Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 4 sayılı Sirkülerinin "3. Promosyon Ödemelerinin Gelir Vergisi ve Veraset ve İntikal Vergisi Kanunları Yönünden Değerlendirilmesi" başlıklı bölümünde "...Bankalar tarafından yapılan promosyon ödemeleri Gelir Vergisi Kanunu açısından değerlendirildiğinde;

-Maaş promosyonlarının bankalar tarafından doğrudan çalışanlara puan veya nakit olarak ödenmesi durumunda, banka ile çalışanlar arasında işçi-işveren ilişkisi olmadığından,

-Bankalar tarafından, vergi mükellefi olsun veya olmasın promosyon anlaşması yapılan kuruma ödeme yapılması ve bu ödemelerin gelir olarak kaydedilmeden çalışanlara aynen aktarılması halinde, ödeme yapan kurum aracı durumunda olacağından,

Çalışanlara yapılan bu türden ödemelerin ücret olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.

Promosyon ödemelerinin banka tarafından doğrudan iktisadi faaliyeti olan kurumlara yapılması ve yapılan ödemelerin kazanca dahil edilmesi durumunda, ilgili kurum tarafından çalışanlara yapılan ödeme banka promosyonu olma niteliğini kaybetmiş olacağından ücretlerin vergilendirilmesine ilişkin hükümlere göre değerlendirilecektir..." açıklamasına yer verilmiştir.

Buna göre, bankalar ile imzalanan maaş ödeme protokolü gereğince; bankalar tarafından yapılan "promosyon" ödemelerinin doğrudan personele aynen aktarılması halinde, söz konusu promosyon ödemeleri ücret olarak değerlendirilmeyecektir.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber