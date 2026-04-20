Trump: İran ile anlaşma bugün imzalanacak
6 beldede 7 Haziran'da seçim sandığı kurulacak
TCMB'de görev değişikliği: Akçay ayrıldı, iki başkan yardımcısı atandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
275 okulu hedef gösteren 389 hesap kullanıcısı gözaltına alındı
Eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi adliyeye sevk edildi
Bakan Göktaş: Yaşlı dostu Türkiye modelini hayata geçirmeyi hedefliyoruz
500 bin sosyal konut için İstanbul'da kura heyecanı başlıyor
Yeni haftada serin ve yağışlı hava görülecek
Ankara İstinaf'ın en hızlı dairesi ve en yavaş dairesi belli oldu
Hobi bahçeleri kontrolsüz bir rant ekonomisine dönüştü
Uşak Belediyesi'ne 2. dalga operasyon: 25 gözaltı
Belediye başkanının akrabası belediye çalışanını öldürdü
Okuldaki tayin gerçeği! Kendi çocuklarının yazılı sınav notlarını yükseltmişler
Önce borç sonra kumar! Z kuşağına 'modern senet' tuzağı
Eğitim sendikalarının iş bırakma eylemi doğru muydu?
Bakan Fidan: Bölgede çok ciddi siyasi krizler var!
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Bakan Gürlek '2025 Yılı Yargı İstatistikleri'ni paylaştı
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Bakan Fidan: İsrail'in yayılmacılığı küresel bir güvenlik sorunudur
Cevdet Yılmaz: 2026 Türkiye için zirveler yılı olacak
BDDK'dan 'kredi kartı limiti' açıklaması: Alınmış yeni bir karar yok!
EKPSS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarları yayımlandı
3 milyon mesaj analiz edildi: Dijital nefret tesadüf değil!
Kredi faizleri traktör satışlarını vurdu: 78 ilde arttı, 3 ilde azaldı!
TBMM'de yoğun hafta: Okul saldırıları Meclis gündeminde
Gazi Meclis 106 yaşında: TBMM'de 5 günlük bayram coşkusu
Cesetsiz cinayet olur mu? İşte uzmanların görüşleri
Türk hacı adayları kutsal topraklara gitti

Türk hacı adayları bu yıl da "Mekke Yolu" projesi ile İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin ardından kutsal topraklara hareket etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Nisan 2026 14:42, Son Güncelleme : 20 Nisan 2026 14:43
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Suudi Arabistan yetkililerince 2023'te İstanbul Havalimanı'nda hayata geçirilen "Mekke Yolu" projesi, hac farizası için kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının, Suudi Arabistan'daki havalimanlarında prosedürlere tabi tutulmadan konaklayacakları otellere rahat ve hızlı şekilde ulaşmalarını sağlıyor.

Proje kapsamında, Suudi Arabistan'a gitmeden önce İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolünden geçen hacı adayları daha sonra kendilerine ayrılan özel alanda Suudi görevlilerce karşılanıyor.

Suudi Arabistan'da yapılacak pasaport kontrolü ve parmak izi gibi işlemleri İstanbul Havalimanı'nda Suudi yetkililerce tamamlanan hacı adayları, kutsal topraklara gidecekleri uçağa alınıyor.

Proje kapsamında Cidde veya Medine'deki havalimanlarına inen hacı adayları burada pasaport sırasını beklemeden otellerine geçebiliyor.

Hacı adayları uygulamadan memnun

Kutsal topraklara hareket etmeden önce basın mensuplarına konuşan hacı adaylarından Seyit Ahmet Aydoğdu, uygulamanın özellikle yaşlılar için büyük bir kolaylık olduğunu söyledi.

Bursa Mudanya'dan geldiğini belirten Aydoğdu, "Nasipse hacı olacağım. Kutsal topraklara ilk kez gidiyorum. Bu uygulama beni de şaşırttı. Çok büyük kolaylık olduğunu düşünüyorum. Çünkü Medine'ye vardığımızda oradaki süreç kaç saat sürerdi ya da ne kadar zorluklarla karşılaşırdık onu kestirmek zor. Ama şu ana kadar geldiğimiz nokta çok güzel bir uygulama olmuş. Ben 16 yıldır bu anı bekliyorum. Nasip bu seneymiş, mübarek topraklara buradan yol alacağız." ifadesini kullandı.

Eşi ile birlikte hac farizasına giden Berkan Mencik ise "Bu yeni uygulamadan dolayı hem Türkiye'ye hem de Suudi Arabistan'a teşekkür ediyorum. Açıkçası çok fazla beklemeyeceğiz, bu da bizim yorulmamamızı sağlayacak hem de bir an önce Medine'ye ulaşmış olacağız. Aynı zamanda grubumuzun en genç hacı adayı olacağız. 6. senemizde çıktı, çok mutluyuz." dedi.

Projenin kendilerine büyük kolaylık sağladığını anlatan Sümeyra Mencik de çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, hacca gitmek için 6 yıldır beklediklerini anlattı.

Bursa'dan geldiğini aktaran Mencik, "Aslında kendi şehrimizden hareket etmek istedik. İstanbul'a çıkınca yolculuğumuzun biraz uzun süreceğini düşündük. Bu uygulama sayesinde tahminimizden çok daha kısa sürecek. Kutsal topraklara vardığımızda bekleme süremiz çok kısalacak. Allah razı olsun bu uygulamayı düşünen ve yapanlardan." diye konuştu.

