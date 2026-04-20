İstinaftan deprem müteahhidinin cezasında büyük indirim!

Adana'da yerel mahkemenin 6 Şubat 2023'teki depremlerde 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili davada müteahhit Hasan Alpargün'ü 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırdığı hükmü hukuka aykırı bulan Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, duruşmalı istinaf incelemesinde sanığa 22 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Alpargün, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı, avukatlar ve bazı müştekiler de duruşma salonunda hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Alpargün, savunmasında, apartmanı kanunlara uygun inşa ettiğini öne sürerek, şu beyanda bulundu:

"İnşaatta hiçbir eksik malzeme kullanmadım. 1975 Deprem Yönetmeliği'ne uygun inşaat yaptım. Proje eksiksiz ve kusursuzdur. Binanın iskanını aldım. Ciddi sağlık sorunlarım var, kanser hastasıyım. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Müşteki avukatları ise Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan 6 kişilik heyetin hazırladığı ve yerel mahkemeye sunduğu 46 sayfalık ikinci bilirkişi raporu dikkate alınarak sanığın "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılmasını, savcılığın mütalaasını bu yönde değiştirmesini talep etti.

Beyanların ardından 18. Ceza Dairesi, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı Hasan Alpargün'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Dava süreci

Alpargün Apartmanı'nın yıkılması sonucu 96 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan müteahhit Hasan Alpargün'ün 6 Şubat 2023'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gittiği belirlenmişti. Çalışmalar sonucunda Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Alpargün, Adana'ya getirilmiş ve 13 Şubat 2023'te tutuklanmıştı.

Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin avro ve 500 bin lirasını Türkiye'den KKTC'ye transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa'da daire satın almak için girişimde bulunduğu öne sürülmüştü.

Hakkında dava açılan Alpargün, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince 27 Eylül 2024'teki karar duruşmasında "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki kararı hukuka aykırı bularak bozmuş ve dosyayı incelenmek üzere 12. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti. Yeniden yargılandığı davanın 30 Ekim 2025'teki karar duruşmasında aynı ceza verilen sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedilmişti.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, 2 Şubat 2026'da verdiği kararla müteahhit Hasan Alpargün'ün hakkındaki ikinci istinaf incelemesinin duruşmalı yapılmasına hükmetmişti.

Mahkeme heyetine hakaretten de ceza almıştı

Alpargün hakkında davanın 10 Temmuz 2025'teki celsesinde heyete yönelik sinkaflı ifadeler kullandığı gerekçesiyle "zincirleme şekilde kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan yeni dava açılmıştı. Adana 21. Asliye Ceza Mahkemesince 22 Ocak 2026'daki karar duruşmasında Alpargün'e kamu görevlisine yönelik "dini değerlere alenen hakaret" suçundan 255 bin lira adli para cezası verilmişti.