Dolar günü yükselişle tamamladı
Haftaya yükselişle başlayan dolar, günü 44,88 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Nisan 2026 17:26, Son Güncelleme : 20 Nisan 2026 18:12
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|44,8520
|44,8530
|44,8790
|44,8800
|Avro
|53,1100
|53,1110
|52,8770
|52,8780
|Sterlin
|60,9370
|60,9410
|60,7700
|60,7800
|İsviçre frangı
|57,6450
|57,6510
|57,5860
|57,5960
|ANKARA
|ABD doları
|44,8220
|44,9020
|44,8490
|44,9290
|Avro
|53,0700
|53,1500
|52,8370
|52,9170
|Sterlin
|60,8770
|61,0870
|60,7100
|60,9200