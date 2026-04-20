Erdoğan: Okullarımızın güvenliği önceliklerimizin en başında
Erdoğan: Okullarımızın güvenliği önceliklerimizin en başında
34 yıllık havacılık firması resmen iflas etti
34 yıllık havacılık firması resmen iflas etti
Ana sayfaHaberler Ekonomi

34 yıllık havacılık firması resmen iflas etti

Türkiye'de özel havacılığın öncülerinden olan Onur Air Taşımacılık A.Ş., Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 16 Nisan 2026 tarihli kararıyla resmen iflas etti. Bir dönem 29 uçaklık dev filosu ve 1.600 çalışanıyla Türk sivil havacılığına damga vuran Onur Air'in tüm ticari faaliyetleri durdurularak tasfiye süreci başlatıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Nisan 2026 17:51, Son Güncelleme : 20 Nisan 2026 17:54
Yazdır
34 yıllık havacılık firması resmen iflas etti
1992'de kurulan ve Türkiye'de özel havacılığın öncülerinden biri olarak bilinen Onur Air'ın iflasına ilişkin hakkında hukuki süreç tamamlandı.

Şirketin iflasına ilişkin kara daha önce istinaf tarafından bozularak yeniden görülmek üzere Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne gönderilmişti. Mahkeme, dosyayı yeniden değerlendirerek hükmünü açıkladı.

İFLASINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme Onur Air hakkında nihai kararını verdi. Dev şirketin iflası mahkeme tarafından tescil edildi. Bakırköy 1. İcra ve İflas Müdürlüğü'nün İlan.gov.tr üzerinden yayımladığı kararda, "Onur Air Taşımacılık Anonim Şirketi'nin 16/04/2026 tarih 11:28 saati itibari ile iflasına karar verilmiş olup, tasfiyesine müdürlüğümüz 2026/25 İflas sayılı dosyasından başlanmıştır." denildi.

FAALİYETLERİ SONA ERDİ

Mahkemenin kararıyla Onur Air'in Yeşilköy'de bulunan merkezdeki tüm ticari faaliyetler sona erdirildi. Şirkete ait mal varlıklarının alacaklılar için nakde çevrilmesi süreci de başlatıldı.

PANDEMİDE MALİ SIKINTIYA GİRDİ

Bir dönem 29 uçaklık Airbus filosu ve 1.600'ün üzerinde çalışanıyla dikkat çeken şirket, özellikle 2003'te iç hatların özel sektöre açılmasıyla birlikte sektörde önemli bir konuma yükselmişti. Ancak 2021'de uçuşlarını tamamen durduran şirket, pandemi sonrası yaşanan mali sıkıntıları aşamayarak faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kaldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber