Erdoğan: Okullarımızın güvenliği önceliklerimizin en başında
Okullarda 'bayraklı' dönüş: 'Korkuya teslim olmayacağız'

Eğitim-Bir-Sen öncülüğünde 81 ilde gerçekleştirilen etkinliklerle, okullar Türk bayraklarıyla donatıldı. Etimesgut'ta bayrak törenine katılan Genel Başkan Ali Yalçın, "Öğretmen bayraktır; ne çocuklarımızı dijital dünyanın karanlığına ne de okullarımızı kaosa teslim edeceğiz" mesajını verdi.

Haber Giriş : 20 Nisan 2026 18:43, Son Güncelleme : 20 Nisan 2026 19:03
Okullarda yaşanan silahlı saldırıların yarattığı derin travmanın ardından, eğitim çalışanları haftaya "İşimize ve Geleceğimize Sahip Çıkıyoruz" sloganıyla başladı. Ankara Etimesgut Ufuk Arslan Anadolu Lisesi'ndeki bayrak törenine katılan Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, eğitimde güvenlik ve dijital tehditlere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Okul Önünde Okul Polisi İstiyoruz"

Geçtiğimiz hafta yapılan üç günlük iş bırakma eyleminin amacına ulaştığını ve dikkatleri bu noktaya çektiğini belirten Yalçın, taleplerini net bir şekilde yineledi:

  • Güvenlik: Okul girişlerinde "okul polisi" uygulamasının yaygınlaştırılması ve güvenliğin kahraman polisler eliyle sağlanması.

  • Kadro: Her okula mutlaka yeterli sayıda rehber öğretmen normu verilmesi.

  • Dinginlik: Öğretmen ve idarecilerin gereksiz bürokratik yüklerden ve "proje" adı altındaki yoğunluktan kurtarılarak tamamen öğrenciye odaklanmalarının sağlanması.

Sosyal Medyaya "Yaş Sınırı" Çağrısı

Sanal dünyanın çocukları "zombileştirdiğini" ve Telegram gibi platformlardaki karanlık grupların büyük bir tehlike arz ettiğini vurgulayan Yalçın, Meclis'e acil çağrıda bulundu:

"Meclis yasayı bir an önce çıkarmalı ve belli bir yaşa kadar sosyal medya sınırlaması getirilmelidir. Siber güçler bu karanlık dehlizleri mutlaka takip etmelidir. Önleyici tedbir hayati önemdedir."

Görüntülerin Paylaşılmasına Sert Tepki

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırılara ait güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyada dolaşıma sokulmasını eleştiren Ali Yalçın, bu durumu "usul öğretmek" ve şiddeti körüklemek olarak nitelendirerek sert tepki gösterdi.

"Öğretmene Uzanan El, Geleceğe Uzanmıştır"

Saldırılarda hayatını kaybeden meslektaşlarını dualarla anan Yalçın, Türkiye'de ilk kez bu kadar geniş çaplı ve travmatik bir okul baskını süreci yaşandığını ifade etti. "Bu tip hadiseler eskiden sadece Amerika'da yaşanırdı, umarım tekrarı olmaz" diyen Yalçın, eğitimin bir varlık nedeni olduğunu ve tüm zorluklara rağmen öğrencilere sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.

Haftanın ilk gününde 81 ildeki tüm okullarda yükselen ay yıldızlı bayraklar, eğitim camiasının şiddete karşı en net yanıtı oldu: "Buradayız, görevimizin başındayız ve korkmuyoruz."

