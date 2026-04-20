MHP Bolu İl Teşkilatı feshedildi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bolu İl Teşkilatının feshedildiğini bildirdi. MHP'de daha önce de Bilecik, Çanakkale, Muğla, İstanbul, Kars, Kütahya ve Eskişehir il teşkilatları feshedilmişti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Nisan 2026 18:48, Son Güncelleme : 20 Nisan 2026 18:49
Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Bolu İl Teşkilatının, parti tüzüğü kapsamında feshedildiğini, İl Başkanlığı görevine Seyit Mehmet Başaran'ın atandığını belirtti.
MHP'de daha önce de Bilecik, Çanakkale, Muğla, İstanbul, Kars, Kütahya ve Eskişehir il teşkilatları feshedilmişti.