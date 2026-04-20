Okul saldırısında yaralanan 5 öğrencinin tedavisi sürüyor
Kahramanmaraş'ta okulda gerçekleşen silahlı saldırıda yaralanan öğrencilerden 1'i daha taburcu edilirken, 5 öğrencinin tedavisi sürüyor.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Nisan 2026 19:18, Son Güncelleme : 20 Nisan 2026 19:19
Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada, "15 Nisan Çarşamba günü Onikişubat ilçemizde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan üzücü olayda yaralanan öğrencilerimizden biri daha bu akşam saatlerinde taburcu edilmiştir. Şu anda 5 öğrencimizin tedavisi devam etmektedir. Öğrencilerimizin sağlık durumlarıyla ilgili gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir" denildi.