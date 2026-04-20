TBMM 106 yaşında: Çocuk özel oturumunda hem bayram gururu hem de saldırı kederi

TBMM açılışının 106. Yıl dönümü çocuk oturumu Genel Kurul'da düzenlendi. Oturum İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kurtulmuş yaptığı konuşmada, 23 Nisan bayramının Milli Egemenlik ve çocuk bayramı olduğunu hatırlatarak, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, dünyadaki diğer meclislerden farklı olan, devlet kurulduktan sonra oluşmuş bir Meclis değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi burada, ulusta bulunan 1. Meclisten, henüz milli kurtuluş mücadelemiz verilirken bir araya gelmiş. Bir kısmı İstanbul'da İngiliz işgali dolayısıyla dağıtılmış olan Meclis-i Mebusa'nın üyelerinden, bir kısmı ise Anadolu'nun dört bir tarafından seçilmiş toplum temsilcilerinden oluşan milletvekilleri vasıtasıyla devleti kurmadan önce meclisi kurmuş olan bir milletiz. Böylece o Mecliste sadece yasaların çıkartılması, sadece bir takım denetim faaliyetlerinin yapılmasının ötesinde, 1. Meclis aslında Türkiye'nin verdiği ulusal kurtuluş mücadelesinin bir karargahı, bir ordu merkezi, bir emir komuta merkezi olarak çalışmıştır. O zor günlerde milli kurtuluş mücadelemizi gerçekleştiren, başta 1. Meclisimizin de Başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmak üzere, birinci meclisin bütün kahramanlarını saygıyla ve minnetle hatırlıyoruz. Birinci meclisten bugüne kadar, yani şu anda 28. Dönem Cumhuriyet Meclisi'ndeyiz. Bağımsızlığımızı ve bu milletin iradesinden başka hiçbir iradeye boyun eğmeme duruşunu sergilemiş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin geçmiş bütün milletvekillerini de saygıyla, şükranla yad ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Kurtulmuş, Türkiye'de bundan sonra Türkiye'yi yönetecek olanların çocukların olduğunu belirterek, "Aranızdan öyle tahmin ediyor ve ümit ediyorum ki çok sayıda milletvekilleri, Bakanlar, Cumhurbaşkanları ve Türkiye'nin en ileri düzeyde yöneticileri çıkacak. Dolayısıyla sizlerin hayata hazırlıklı olmanız, iyi yetişmeniz hem bizlerin birinci önceliğidir, hem ailelerinizin hem de öğretmenlerinizin birinci önceliğidir. Ümit ediyorum ki bu koltukları, devleti yönetme, millet adına yönetme koltuklarını doldurduğunuzda aldığınız bayrağı, bizlerden aldığınız bayrağı çok daha iyi bir şekilde yükseklere taşıyacak ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ilelebet payidar kılacaksınız. Bu topraklarda her zaman hakkın, hukukun, insafın, vicdanın, insanlığın sesi olacaksınız. Sadece kendi mesleklerinde başarılı olan insanlar değil, aynı zamanda ahlaklı ve faziletli gençler olarak Türkiye'nin tamamına hizmet edecek bütün insanlığa da ışıl ışıl yayılan bu parıltınızla örnek olacaksınız" şeklinde konuştu.



Kurtulmuş, çocuklara TBMM Katip üyesi ve Afyonkarahisar milletvekili İbrahim Yurdunuseven'i örnek gösterdi. Yurdunuseven 46 yıl önce çocuklarla aynı sıralarda oturduğunu ifade etti.



Kurtulmuş son olarak, geçen hafta okullara yapılan saldırıları kınadı. Kurtulmuş, "Geçtiğimiz günlerde, önce Şanlıurfa'da yapılan, bir okula yapılan saldırının ardından, maalesef Kahramanmaraş'ta yapılan saldırıda 10 kişiyi, 1'i öğretmen, 9'u öğrenci olmak üzere 10 canımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Üzüntümüzün, acımızın ne kadar büyük olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bütün Türkiye bu acıyı eksiksiz 86 milyon olarak hissediyoruz. Bu menfur saldırılıyı kim yaptıysa, arkasındaki gerçek nedenler nelerse bunların hepsinin ortaya çıkarılması için, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir araştırma komisyonu kurulmasını bir kere daha buradan dile getirmek istiyorum. Bu ölen bütün evlatlarımıza ve öğretmen arkadaşımıza Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Hiç şüphesiz evlatlarımız onlar cennettedir. Öğretmen arkadaşımızın da görev şehidi olarak cennette olduğunu ümit ediyorum, dua ediyorum. Allah rahmet eylesin, makamları ali olsun. Ayrıca acılı bütün ailelerimizin acısını buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsünden paylaştığımızı ifade etmek istiyorum. Hangi sözü söylersek söyleyelim, içimizdeki yaranın içimizde bu kanayan yarayı dindirmeye yetmeyeceğini tabii ki biliyoruz, farkındayız. Ama böyle zor günlerde milletimizin en temel özelliği dayanışma içerisinde zorlukları aşabilme kabiliyetidir" dedi.



Kurtulmuş'un konuşmasından sonra başkan Divanı üyelikleri için seçim yapıldı. TBMM Başkanlığı'na İnci Yıldız Şentürk, Katip üyeliklere ise Masal Aydos ve Efe Top aday gösterili ve ittifakla kabul edildi.



İnci Yıldız Şentürk yaptığı konuşmada, çocuklara duyulan güvenin ne kadar büyük ve kıymetli bir emanet olduğunu kalplerinde hissettiklerini söyleyerek, okul saldırılarına atıf yaparak hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara şifa diledi.