HSK'dan flaş adli yargı kararnamesi
HSK Birinci Dairesi'nin yayımladığı 882 sayılı kararname ile Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz dahil 3 isim Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına getirilirken, toplamda 14 yargı mensubunun unvan ve görev yeri değiştirildi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, 20 Nisan 2026 tarihli ve 882 sayılı Adli Yargı Kararnamesi'ni yayımladı. Yeni kararname ile 14 yargı mensubunun görev yeri ve unvanı değiştirildi.
İşte kararnamenin öne çıkan detayları ve tam liste:
Kararnamenin Öne Çıkanları
Yargıtay Takviyesi: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Armağan Buran ve Karaman Cumhuriyet Savcısı Muhammet Sarı, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine getirildi.
Bölge Başsavcılığı Ataması: Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Ali Yüce, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.
Başsavcılık Terfileri: Bodrum Cumhuriyet Savcısı Oğuz Saylam Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı Şerife Evleksiz ise Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.