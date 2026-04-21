Aynı İşe Farklı Hak! Kamu Personelinde Sessiz Eşitsizlik

Okul katilinin annesi telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış
Okul katilinin annesi telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış
%1,89 Faizli 100.000 Kredi Fırsatı!
%1,89 Faizli 100.000 Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Gülistan Doku soruşturmasında kırmızı bülten kararı
Gülistan Doku soruşturmasında kırmızı bülten kararı
Kamu sitelerinde yapay zeka dönüşümü başladı
Kamu sitelerinde yapay zeka dönüşümü başladı
Bakan Göktaş: Kahramanmaraş'ta 6 aylık bir eylem planı oluşturduk
Bakan Göktaş: Kahramanmaraş'ta 6 aylık bir eylem planı oluşturduk
Bakan Gürlek: Daha önce takipsizlik kararı verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor
Bakan Gürlek: Daha önce takipsizlik kararı verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor
Sanal devriyede yeni dönem: Yapay zekanın rolü artacak
Sanal devriyede yeni dönem: Yapay zekanın rolü artacak
Devlet Bahçeli: Yalnız bir asayiş dosyası olarak ele alınamaz
Devlet Bahçeli: Yalnız bir asayiş dosyası olarak ele alınamaz
Cevdet Yılmaz: Türkiye küresel ekonomide daha etkin bir rol oynama yolunda ilerliyor
Cevdet Yılmaz: Türkiye küresel ekonomide daha etkin bir rol oynama yolunda ilerliyor
Gülistan Doku dosyasında düğüm çözülüyor: 11 tutuklama, eski vali adliyede
Gülistan Doku dosyasında düğüm çözülüyor: 11 tutuklama, eski vali adliyede
MİT'ten siber suç şebekesine operasyon: 11 şüpheli tutuklandı
MİT'ten siber suç şebekesine operasyon: 11 şüpheli tutuklandı
Bekarlık 'sultanlık' değil! Tek kişilik hayat, çift kişilik fatura
Bekarlık 'sultanlık' değil! Tek kişilik hayat, çift kişilik fatura
Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararı yarın açıklanacak
Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararı yarın açıklanacak
Eşme Belediye Başkanı Tozan ve 2 belediye çalışanı tutuklandı
Eşme Belediye Başkanı Tozan ve 2 belediye çalışanı tutuklandı
İslam Memiş'ten uyarı: Altını olan sakın satmasın!
İslam Memiş'ten uyarı: Altını olan sakın satmasın!
Türkiye Ebru Başsavcıyı konuşuyor: 6 yıllık sis perdesi aralanıyor!
Türkiye Ebru Başsavcıyı konuşuyor: 6 yıllık sis perdesi aralanıyor!
TÜİK açıkladı: İşte 2025'te bebeklere en çok verilen isimler
TÜİK açıkladı: İşte 2025'te bebeklere en çok verilen isimler
HSK'dan flaş adli yargı kararnamesi
HSK'dan flaş adli yargı kararnamesi
Valilikten uyarı: İstanbul'a yarın yağış geliyor, sıcaklıklar düşecek
Valilikten uyarı: İstanbul'a yarın yağış geliyor, sıcaklıklar düşecek
Başsavcılıktan 'Kahramanmaraş saldırganı ölmedi' iddialarına yalanlama
Başsavcılıktan 'Kahramanmaraş saldırganı ölmedi' iddialarına yalanlama
Erdoğan: Okullarımızın güvenliği önceliklerimizin en başında
Erdoğan: Okullarımızın güvenliği önceliklerimizin en başında
Eski Vali Tuncay Sonel için ek gözaltı süresi alındı
Eski Vali Tuncay Sonel için ek gözaltı süresi alındı
Eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi tutuklandı
Eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi tutuklandı
34 yıllık havacılık firması resmen iflas etti
34 yıllık havacılık firması resmen iflas etti
İstinaftan deprem müteahhidinin cezasında büyük indirim!
İstinaftan deprem müteahhidinin cezasında büyük indirim!
Trump: İran'la anlaşmanın 'bu gece' imzalanmasını umuyorum
Trump: İran'la anlaşmanın 'bu gece' imzalanmasını umuyorum
6 beldede 7 Haziran'da seçim sandığı kurulacak
6 beldede 7 Haziran'da seçim sandığı kurulacak
TCMB'de görev değişikliği: Akçay ayrıldı, iki başkan yardımcısı atandı
TCMB'de görev değişikliği: Akçay ayrıldı, iki başkan yardımcısı atandı
275 okulu hedef gösteren 389 hesap kullanıcısı gözaltına alındı
275 okulu hedef gösteren 389 hesap kullanıcısı gözaltına alındı
Bakan Göktaş: Yaşlı dostu Türkiye modelini hayata geçirmeyi hedefliyoruz
Bakan Göktaş: Yaşlı dostu Türkiye modelini hayata geçirmeyi hedefliyoruz
Aynı İşe Farklı Hak! Kamu Personelinde Sessiz Eşitsizlik

Kamu kurum ve kuruluşlarında idari iş ve işlemler, büyük ölçüde memur ile sözleşmeli personel eliyle yürütülmektedir.

Haber Giriş : 21 Nisan 2026 14:00, Son Güncelleme : 21 Nisan 2026 14:58
Aynı İşe Farklı Hak! Kamu Personelinde Sessiz Eşitsizlik

Kamu kurum ve kuruluşlarında idari iş ve işlemler, büyük ölçüde memur ile sözleşmeli personel eliyle yürütülmektedir. Memurlar doğrudan 657 sayılı Kanun hükümlerine tabi iken; sözleşmeli personelin çalışma usul ve esasları, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde düzenlenmektedir.

Bununla birlikte, aynı veya benzer görevleri ifa eden söz konusu iki personel statüsünün farklı düzenlemelere tabi olması, uygulamada çeşitli eşitsizliklerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu durum, yalnızca bireysel hak ve yükümlülükler bakımından değil; aynı zamanda kurum içi denge, çalışan motivasyonu ve iş barışı açısından da önemli sorunlar doğurmaktadır.

Bu farklılıkların en somut örneklerinden biri refakat izni ilişkin düzenlemelerde göze çarpmaktadır. Şöyle ki; 657 sayılı Kanun'un 105'inci maddesi uyarınca memura bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayati tehlike doğacak derecede yakınlarının ağır kaza geçirmesi yahut uzun süreli hastalığı hallerinde, sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi şartıyla üç aya kadar verilen ve gerekli hallerde bir katına kadar uzatılarak toplamda altı aya tamamlanabilen aylıklı refakat izin hakkı; sözleşmeli personel için Esaslar'ın 9'uncu maddesinde düzenlenmiş olup izin süresi en fazla üç ay ile sınırlı tutulmuştur. Dahası 657 sayılı Kanun'un 108'inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca memura aylıklı refakat izin süresinin bitiminden itibaren on sekiz aya kadar verilebilen aylıksız refakat izin hakkı; yine Esaslar'da düzenlenmediği için sözleşmeli personel tarafından kullanılamamaktadır.

Benzer bir durumda doğum sonrası çalışma rejimine ilişkin düzenlemelerde ortaya çıkmaktadır. 657 sayılı Kanun'un 104'üncü maddesine (F) fıkrası uyarınca memurlara; analık izni süresinin bitiminden itibaren başlamak üzere doğum sayısına bağlı olarak iki, dört veya altı ay süreyle tanınan yarım gün çalışma hakkı, Esaslar'a yansıtılmadığından sözleşmeli personel için uygulanamamaktadır.

Aynı nitelikte kamu hizmeti sunan çalışanlar arasındaki bu hak dengesizliği; iş barışını bozulmasına ve motivasyon kaybına yol açmasının yanı sıra, doğrudan aile yaşamına yansıyan ciddi mağduriyetlere de zemin hazırlamaktadır. Kamu istihdam politikalarında son dönemde sözleşmeli personel modeline ağırlık verildiği dikkate alındığında, bu mağduriyetlerin etkisinin her geçen gün daha da derinleşeceği kaçınılmaz bir gerçektir. Bu çerçevede, farklı statüler arasında ortaya çıkan hak dengesizliklerinin giderilmesi, yalnızca bireysel hakların korunması açısından değil, aynı zamanda idarenin ve ailenin bütünlüğü ile hizmetin sürekliliği ilkeleri bakımından da önem arz etmektedir.

Sonuç itibarıyla, aynı veya benzer görevleri yerine getiren memur ve sözleşmeli personel arasında sosyal ve özlük hakları bakımından ortaya çıkan farklılıkların giderilmesine yönelik düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bu doğrultuda, özellikle izin hakları başta olmak üzere ilgili mevzuatta uyumlaştırmaya gidilmesi; eşitlik ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde kamu personel rejiminin bütüncül bir yaklaşımla yeniden değerlendirilmesi, çalışma barışının tesisine ve kamu hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına katkı sağlayacaktır.

