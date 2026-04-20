Ana sayfaHaberler Meslek Mensupları

Tunceli'ye 2024 yılında atanan Türkiye'nin üç kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, Gülistan Doku dosyasını "cinayet" şüphesiyle yeniden açarak 6 yıl sonra kritik delillere ve tutuklamalara ulaştı. "Ben bu yola başımı koyarım" diyerek dosyayı devralan Başsavcı Cansu, eski vali, emniyet mensupları ve hastane yöneticilerini de kapsayan geniş bir şüpheli ağını titizlikle mercek altına aldı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 20 Nisan 2026 23:14, Son Güncelleme : 20 Nisan 2026 23:18
Yazdır
Türkiye Ebru Başsavcıyı konuşuyor: 6 yıllık sis perdesi aralanıyor!
2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Gülistan Doku'nun dosyası, uzunca bir bekleyişin ardından hareketlendi. Dosyayı raftan indirip, bütün delilleri tek tek inceleyen isim ise Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu.

Kayıp olarak kayıtlara geçen Doku'nun dosyası artık cinayet soruşturması olarak sürdürülüyor.

Gülistan Doku dosyası, içinde eski bir vali, devlet hastaneleri yöneticileri ve polislerin yer alması nedeniyle sıradan bir soruşturma konusu değil.

İddialar, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in soruşturma dosyasının içine tamamen girdiğini, Doku'nun ailesine yardım eder gibi görünüp aslında delilleri kararttığına işaret ediyor.

Bir valinin soruşturma dosyasına bu kadar dahil olması, soruşturma için seferber olduğu izlenimi yaratarak, dosyayı tamamen karmaşık hale getirmesi pek rastlanılır durum değil.

Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, bu karmaşık dosyaya el atmaktan çekinmemiş görünüyor, gözaltı ve tutuklama kararları kapsamlı bir soruşturmayı titizlikle yürüttüğünün göstergesi.

Yakın zamanda sosyal medyada bir Başsavcısavcı için bu kadar olumlu yorum yazılmadı, Türkiye'nin her tarafından destek mesajları veriliyor.

DOSYAYI 6 YIL SONRA CANLANDIRDI TUTUKLAMALAR SÜRÜYOR

Hastane kayıtları ve telefon mesajları dahil birçok dijital izin silindiği tam altı yıl sonra ortaya çıktı. İşin içinde kamu görevlilerinin de olduğu anlaşıldı.

Bu kapsamda gözaltına alınanlar arasında, o dönem genç kadını arayan ekibin başındaki Tunceli Valisi Tuncay Sonel de vardı.

Aileyse yaşananlarla ilgili her açıklamasında bir kişiye özellikle teşekkür ediyor: Başsavcı Ebru Cansu.

"BEN BU YOLA BAŞIMI KOYARIM, GÜLİSTAN'A NE OLDUĞUNU BULACAĞIM"

Haziran 2024'te Tunceli'ye atanan ve Türkiye'nin 3 kadın başsavcısından biri olan Cansu, ilk iş olarak Gülistan'ın ailesiyle görüştü, ardından soruşturmayla ilgili özel ekip kurulmasını istedi:

"Bir başsavcıdan önce ben bir kız çocuğu annesiyim, Gülistan benim de kızım. Ben bu yola başımı koyarım Gülistan'a ne olduğunu bulacağım."

Ekim 2025'e gelindiğinde yıllarca sessizliğe gömülen dosyaya yeni kayıtlar eklendi.

Bunlar arasında Gülistan'ın kaybolmadan önceki gün ve olay gününe dair 700 saatlik kamera görüntüsü ve eski Vali Sonel'in oğlu Türkay Sonel ile arkadaşı Umut Altaş'ın o gece aynı araçta olduğuna dair Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları da var.

AKIN GÜRLEK: "GELDİ, 'DELİLLERİ TOPLADIM' DEDİ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek de sürecin tamamen başsavcı tarafından yürütüldüğünü söyledi. Ebru Cansu'nun bir gün kendisine gittiğini ve "Delilleri topladım" dediğini söyleyen Gürlek, sonuna kadar gidilmesi gerektiğini vurguladı:

"Burada yoğun şüpheler var, başsacımız çok iyi çalıştı dosyaya, bize de söyledi. Gerekli işlemler yapıldı. Özellikle bir kız çocuğunun hunharca öldürülüp öldürülmediği de henüz net değil. Bu durum kamu vicdanını yaralayan bir davranıştı. Bu soruşturmanın sonuna kadar gidilmesi gerekiyor.

Biz zaten başsavcılığımıza da söyledik. Bu konuda savcılığa herhangi bir yetkimiz yok, talimat veremeyiz. Zaten şu an soruşturma devam ediyor, gözaltı süreci var ve gözaltı süreleri işliyor. Muhtemelen deliller toplanma aşamasında. Ancak bizim Adalet Bakanlığı olarak soruşturmaya müdahale etme ya da talimat verme yetkimiz yok."

EBRU CANSU KİMDİR?

Ebru Cansu, 4 Temmuz 1976 tarihinde Çorum'un Alaca ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta okulu Ankara Özel Yükseliş Koleji'nde, liseyi Özel Antalya Koleji'nde okudu.

13 YIL AVUKATLIK YAPTI

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 2001 yılında bitirdi. Yaklaşık 13 yıl avukatlık yaptıktan sonra savcılığa geçti.

İlk olarak İstanbul Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı olarak göreve başladı; bir sonraki görev yeri Denizli Çameli Adliyesi oldu.

2022 yılında Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla Seferihisar Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.

2024 yılında Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber