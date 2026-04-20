İslam Memiş'ten uyarı: Altını olan sakın satmasın!
Türkiye Ebru Başsavcıyı konuşuyor: 6 yıllık sis perdesi aralanıyor!
Türkiye Ebru Başsavcıyı konuşuyor: 6 yıllık sis perdesi aralanıyor!
TÜİK açıkladı: İşte 2025'te bebeklere en çok verilen isimler
TÜİK açıkladı: İşte 2025'te bebeklere en çok verilen isimler
HSK'dan flaş adli yargı kararnamesi
HSK'dan flaş adli yargı kararnamesi
Valilikten uyarı: İstanbul'a yarın yağış geliyor, sıcaklıklar düşecek
Valilikten uyarı: İstanbul'a yarın yağış geliyor, sıcaklıklar düşecek
Başsavcılıktan 'Kahramanmaraş saldırganı ölmedi' iddialarına yalanlama
Başsavcılıktan 'Kahramanmaraş saldırganı ölmedi' iddialarına yalanlama
Erdoğan: Okullarımızın güvenliği önceliklerimizin en başında
Erdoğan: Okullarımızın güvenliği önceliklerimizin en başında
Eski Vali Tuncay Sonel için ek gözaltı süresi alındı
Eski Vali Tuncay Sonel için ek gözaltı süresi alındı
Eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi tutuklandı
Eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi tutuklandı
34 yıllık havacılık firması resmen iflas etti
34 yıllık havacılık firması resmen iflas etti
İstinaftan deprem müteahhidinin cezasında büyük indirim!
İstinaftan deprem müteahhidinin cezasında büyük indirim!
Trump: İran'la anlaşmanın 'bu gece' imzalanmasını umuyorum
Trump: İran'la anlaşmanın 'bu gece' imzalanmasını umuyorum
6 beldede 7 Haziran'da seçim sandığı kurulacak
6 beldede 7 Haziran'da seçim sandığı kurulacak
TCMB'de görev değişikliği: Akçay ayrıldı, iki başkan yardımcısı atandı
TCMB'de görev değişikliği: Akçay ayrıldı, iki başkan yardımcısı atandı
275 okulu hedef gösteren 389 hesap kullanıcısı gözaltına alındı
275 okulu hedef gösteren 389 hesap kullanıcısı gözaltına alındı
Bakan Göktaş: Yaşlı dostu Türkiye modelini hayata geçirmeyi hedefliyoruz
Bakan Göktaş: Yaşlı dostu Türkiye modelini hayata geçirmeyi hedefliyoruz
500 bin sosyal konut için İstanbul'da kura heyecanı başlıyor
500 bin sosyal konut için İstanbul'da kura heyecanı başlıyor
Yeni haftada serin ve yağışlı hava görülecek
Yeni haftada serin ve yağışlı hava görülecek
Ankara İstinaf'ın en hızlı dairesi ve en yavaş dairesi belli oldu
Ankara İstinaf'ın en hızlı dairesi ve en yavaş dairesi belli oldu
Hobi bahçeleri kontrolsüz bir rant ekonomisine dönüştü
Hobi bahçeleri kontrolsüz bir rant ekonomisine dönüştü
Belediye başkanının akrabası belediye çalışanını öldürdü
Belediye başkanının akrabası belediye çalışanını öldürdü
Okuldaki tayin gerçeği! Kendi çocuklarının yazılı sınav notlarını yükseltmişler
Okuldaki tayin gerçeği! Kendi çocuklarının yazılı sınav notlarını yükseltmişler
Önce borç sonra kumar! Z kuşağına 'modern senet' tuzağı
Önce borç sonra kumar! Z kuşağına 'modern senet' tuzağı
Eğitim sendikalarının iş bırakma eylemi doğru muydu?
Eğitim sendikalarının iş bırakma eylemi doğru muydu?
Bakan Fidan: Bölgede çok ciddi siyasi krizler var!
Bakan Fidan: Bölgede çok ciddi siyasi krizler var!
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Bakan Gürlek '2025 Yılı Yargı İstatistikleri'ni paylaştı
Bakan Gürlek '2025 Yılı Yargı İstatistikleri'ni paylaştı
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Bakan Fidan: İsrail'in yayılmacılığı küresel bir güvenlik sorunudur
Bakan Fidan: İsrail'in yayılmacılığı küresel bir güvenlik sorunudur
Cevdet Yılmaz: 2026 Türkiye için zirveler yılı olacak
Cevdet Yılmaz: 2026 Türkiye için zirveler yılı olacak
İslam Memiş'ten uyarı: Altını olan sakın satmasın!

Orta Doğu'dan gelen çatışma haberleriyle altın ve gümüş fiyatları yeniden düşüşe geçerken; İslam Memiş, gram altının yaz aylarında 8 bin lira seviyesini göreceği tarihi açıkladı. Memiş, "Altın satmak için şu anda erken olduğunu şahsen düşünüyorum. Her düşüş bir alım fırsatı bizim nazarımızda o yüzden düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Nisan 2026 23:40, Son Güncelleme : 20 Nisan 2026 23:41
Geçtiğimiz hafta ABD ve İran'dan gelen ateşkes haberleriyle yükselişe geçen altın ve gümüş gibi değerli metaller, bugün taraflardan gelen çatışma haberleriyle yeniden düşüşe geçti.

Haber akışıyla birlikte altın yeniden 7 bin liranın altına indi, gümüş ise 115 lira seviyelerinde dengelendi. Yatırımcılar ne yapacağını şaşırırken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten önemli bir uyarı geldi.

Düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendiren Memiş, "Altın satmak için şu anda erken" dedi. Ana trendin yükseliş yönlü olduğunu belirten Memiş, gram altının 8 bin lira olacağı tarihi paylaştı. İşte detaylar...

"ALTIN SATMAK İÇİN ERKEN"

Altında düşüşlerin alım fırsatı olduğunu belirten Memiş, "Uluslararası piyasalarda ons altın 4.800 dolar seviyesinde. 4.740 dolar seviyesi destek seviyesi, 4.860 dolar seviyesi direnç seviyesi. Bu bant aralığında oyalanan bir trend görebiliriz. Ana trend yukarı yönlü olduğu için ons altın tarafındaki düşüşleri bir alım fırsatı olarak görmeye devam ediyoruz. Altın satmak için şu anda erken olduğunu şahsen düşünüyorum. Her düşüş bir alım fırsatı bizim nazarımızda o yüzden düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz." dedi.

"DÜŞÜŞLER KALICI OLMAYACAK"

Altında düşüşlerin kalıcı olmayacağını belirten Memiş, "Ons altın tarafında gelen haber akışlarına göre dalgalanma olabilir ama ana trendle alakalı yükseliş yönlü beklentimizi koruduğumuz için yine bu hafta çok agresif bir şekilde düşüş beklemediğimi söyleyebilirim. Gram altın yine Onu altını takip etmeye devam ediyor. 6.930 lira seviyesinden fiziki altın haftaya başladı. Gram altın TL fiyatında 6.900 lira seviyesi destek konumu. Yukarıda 7.040 lira seviyesi direnç konumunda (fiziki altın). O yüzden 6900 lira seviyesi altında sarkmalar görürseniz buraların kalıcı olmayacağını tekrar göz önünde bulundurmak lazım." ifadelerini kullandı.

ALTINDA 8 BİN LİRA İÇİN TARİH VERDİ

Gram altında 8 bin lira için haziran-temmuzu işaret eden Memiş, "Kalıcı bir anlaşma gelirse yine bant aralığımız aynı 7000 -7500 lira aralığına yerleşen bir kur. Yine yaz aylarında haziran - temmuz aylarında 8.000 lira gibi rakamlar karşımızda olabilir. Haziran olmasa da temmuz gibi 8.000 ve üzerindeki rakamlar karşımızda olacaktır diye tahmin ediyorum." dedi.

