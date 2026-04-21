21 Nisan 2026'dan önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek "Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı"na başkanlık edecek.

(Ankara/11.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Petersberg İklim Diyaloğu toplantısının açılış konuşmasını yapacak.

(Berlin)

2- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- MHP ve DEM Parti TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/10.45/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD Ticaret Odası heyeti ile bir araya gelecek.

(Ankara/09.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı ile reel kesim güven endeksini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Lübnan ve İsrail arasında geçici ateşkese varılmasının ardından gelişmeler ve yansımaları takip ediliyor.

(Beyrut/Kudüs)

2- ABD-İran arasındaki geçici ateşkes süreci ve diplomatik girişimler ile uluslararası yansımaları izleniyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde Fuadname Hat ve Ebru Sergisi'nin açılışına katılacak.

(Ankara/14.00)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final etabı, TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe maçıyla başlayacak.

(Konya/20.30)

2- FIBA Kadınlar Dünya Kupası kura çekimi, Kraftwerk Berlin'de gerçekleştirilecek. A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın grubu ve rakipleri belli olacak.

(Berlin/18.45)

3- FIBA Onur Listesi (Hall of Fame) 2026 etkinliği Almanya'nın Berlin kentindeki Kraftwerk Berlin'de düzenlenecek. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun yanı sıra, Dirk Nowitzki, Sue Bird, Celine Dumerc, Clarisse Machanguana, Wang Zhizhi ve Ismenia Pauchard oyuncu, Ludwik Mietta-Mikolajewicz ise antrenör olarak FIBA Onur Listesi'ne girecek.

(Berlin/20.00)

4- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final serisi ilk maçında Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek.

(Ankara/19.00)