Mustafa öğretmen, yapay zekayla öğrencilerin eksiklerini gideriyor

İslam Memiş'ten uyarı: Altını olan sakın satmasın!
İslam Memiş'ten uyarı: Altını olan sakın satmasın!
Türkiye Ebru Başsavcıyı konuşuyor: 6 yıllık sis perdesi aralanıyor!
Türkiye Ebru Başsavcıyı konuşuyor: 6 yıllık sis perdesi aralanıyor!
TÜİK açıkladı: İşte 2025'te bebeklere en çok verilen isimler
TÜİK açıkladı: İşte 2025'te bebeklere en çok verilen isimler
HSK'dan flaş adli yargı kararnamesi
HSK'dan flaş adli yargı kararnamesi
Valilikten uyarı: İstanbul'a yarın yağış geliyor, sıcaklıklar düşecek
Valilikten uyarı: İstanbul'a yarın yağış geliyor, sıcaklıklar düşecek
Başsavcılıktan 'Kahramanmaraş saldırganı ölmedi' iddialarına yalanlama
Başsavcılıktan 'Kahramanmaraş saldırganı ölmedi' iddialarına yalanlama
Erdoğan: Okullarımızın güvenliği önceliklerimizin en başında
Erdoğan: Okullarımızın güvenliği önceliklerimizin en başında
Eski Vali Tuncay Sonel için ek gözaltı süresi alındı
Eski Vali Tuncay Sonel için ek gözaltı süresi alındı
Eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi tutuklandı
Eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi tutuklandı
34 yıllık havacılık firması resmen iflas etti
34 yıllık havacılık firması resmen iflas etti
İstinaftan deprem müteahhidinin cezasında büyük indirim!
İstinaftan deprem müteahhidinin cezasında büyük indirim!
Trump: İran'la anlaşmanın 'bu gece' imzalanmasını umuyorum
Trump: İran'la anlaşmanın 'bu gece' imzalanmasını umuyorum
6 beldede 7 Haziran'da seçim sandığı kurulacak
6 beldede 7 Haziran'da seçim sandığı kurulacak
TCMB'de görev değişikliği: Akçay ayrıldı, iki başkan yardımcısı atandı
TCMB'de görev değişikliği: Akçay ayrıldı, iki başkan yardımcısı atandı
275 okulu hedef gösteren 389 hesap kullanıcısı gözaltına alındı
275 okulu hedef gösteren 389 hesap kullanıcısı gözaltına alındı
Bakan Göktaş: Yaşlı dostu Türkiye modelini hayata geçirmeyi hedefliyoruz
Bakan Göktaş: Yaşlı dostu Türkiye modelini hayata geçirmeyi hedefliyoruz
500 bin sosyal konut için İstanbul'da kura heyecanı başlıyor
500 bin sosyal konut için İstanbul'da kura heyecanı başlıyor
Yeni haftada serin ve yağışlı hava görülecek
Yeni haftada serin ve yağışlı hava görülecek
Ankara İstinaf'ın en hızlı dairesi ve en yavaş dairesi belli oldu
Ankara İstinaf'ın en hızlı dairesi ve en yavaş dairesi belli oldu
Hobi bahçeleri kontrolsüz bir rant ekonomisine dönüştü
Hobi bahçeleri kontrolsüz bir rant ekonomisine dönüştü
Belediye başkanının akrabası belediye çalışanını öldürdü
Belediye başkanının akrabası belediye çalışanını öldürdü
Okuldaki tayin gerçeği! Kendi çocuklarının yazılı sınav notlarını yükseltmişler
Okuldaki tayin gerçeği! Kendi çocuklarının yazılı sınav notlarını yükseltmişler
Önce borç sonra kumar! Z kuşağına 'modern senet' tuzağı
Önce borç sonra kumar! Z kuşağına 'modern senet' tuzağı
Eğitim sendikalarının iş bırakma eylemi doğru muydu?
Eğitim sendikalarının iş bırakma eylemi doğru muydu?
Bakan Fidan: Bölgede çok ciddi siyasi krizler var!
Bakan Fidan: Bölgede çok ciddi siyasi krizler var!
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Bakan Gürlek '2025 Yılı Yargı İstatistikleri'ni paylaştı
Bakan Gürlek '2025 Yılı Yargı İstatistikleri'ni paylaştı
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Bakan Fidan: İsrail'in yayılmacılığı küresel bir güvenlik sorunudur
Bakan Fidan: İsrail'in yayılmacılığı küresel bir güvenlik sorunudur
Cevdet Yılmaz: 2026 Türkiye için zirveler yılı olacak
Cevdet Yılmaz: 2026 Türkiye için zirveler yılı olacak
Ana sayfaHaberler EğitimAna sayfaÖğretmen Öğretmen haberleri

Mustafa öğretmen, yapay zekayla öğrencilerin eksiklerini gideriyor

Şanlıurfa Eyyübiye'de görev yapan Mustafa Emirhan Yıldırım, Dijitalpark Teknokent iş birliğiyle geliştirilen yapay zeka yazılımını kullanarak, eğitimden geri kalan öğrencilerine özel ders materyalleri hazırlıyor. Algoritma destekli sistem sayesinde öğrencilerin eksik olduğu kazanımları tek tek belirleyen Yıldırım, 25 öğrencisine seviyelerine uygun sorular içeren "kişiye özel" kitaplar tasarlayarak başarı çıtasını yükseltti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Nisan 2026 23:55, Son Güncelleme : 21 Nisan 2026 00:03
Yazdır
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kırsal mahallede görev yapan sınıf öğretmeni Mustafa Emirhan Yıldırım, öğrencilerinin eksik olduğu konuları yapay zeka ve algoritma destekli yazılımla tespit ederek kişiye özel eğitim modeli uyguluyor.

Kırsal Olgun Mahallesi'nde bulunan Olgun İlkokulu'nda görevli Yıldırım, mevsimlik işçilik ve deprem gibi nedenlerle eğitimde geri kalan öğrenciler için çözüm arayışına girdi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile Türk-Alman Üniversitesi bünyesinde kurulan Dijitalpark Teknokent işbirliğiyle geliştirilen ve daha çok büyük şehirlerdeki kolej ve özel okullarda kullanılan yapay zeka destekli "Study Prove" adlı yazılımı okulunda uygulayan Yıldırım, sistem sayesinde öğrencilerinin eksiklerini belirledi.

Kısa sürede olumlu sonuçlar alan Yıldırım, uygulamayı sınıfındaki 25 öğrenciye yaygınlaştırdı.

Öğrencilerin eksik olduğu konulara göre kişiye özel kitaplar hazırlayan Yıldırım, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına ek olarak bu materyalleri yıl boyunca derslerde kullanıyor.

Yıldırım, kendi okulunun yanı sıra kent merkezi ve çevredeki ilkokullarda da bazı konularda eksikleri bulunan öğrencilere aynı yöntemle destek veriyor.

Her öğrenciye özel eğitim modeli

Mustafa Emirhan Yıldırım, AA muhabirine, yaklaşık 2 yıl önce bir grup öğretmenle birlikte öğrencilerin eksiklerini gidermeye yönelik çalışma başlattıklarını söyledi.

Bu kapsamda yapay zeka destekli bir sistem geliştirdiklerini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Her öğrencinin kişisel eksikliklerini gidermek için kolaydan zora ilerleyen, öğreten sorular içeren yapay zeka ve algoritma destekli bir içerik oluşturduk. Bu sayede öğrenciler eksiklerini giderirken matematik becerilerini de geliştiriyor. Sistem, öğrencinin seviyesine göre anında soru sunuyor, yanlış yaptığında karşısına daha kolay, doğru yaptığında ise daha zor sorular çıkarıyor. Sistem sayesinde hangi konu ve kazanımlarda eksik olduğu net şekilde belirleniyor ve öğrenciye bireysel ihtiyaçlarına uygun eğitim veriliyor. Öğrenci, eksik olduğu konuları basitten zora doğru çözerek hem motive oluyor hem de zaman kaybetmeden öğreniyor."

Öğrenciler akranlarına yetişme imkanı buluyor

Latif Demir de ailesiyle eğitim sezonu başında işe gittiği için okula geç başladığını dile getirdi.

Özel uygulama sayesinde kaçırdığı konuları öğrenme imkanı bulduğunu anlatan Demir, "Eksiklerimi kolay kapatıyorum. Ben işe gittim. Geç geldiğim için bu kitap sayesinde arkadaşlarıma yetiştim." şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Merve Dağbaşı ise öğretmeninin eğitim tarzından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Benim çıkarmayla ilgili sorunlarım vardı. Şimdi bu bana özel kitapla biraz daha hızlı öğreniyorum." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber