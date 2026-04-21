Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün başlıyor
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları bugün başlayacak. Fenerbahçe, bugün TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Futbolda Ziraat Türkiye Kupasında çeyrek final müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Rakiplerine üstünlük kuran taraflar, adını yarı finale yazdıracak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada çeyrek final programı şöyle:
Bugün:
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Konyaspor'a konuk olacak. Fenerbahçe'de bugün oynanacak mücadelede 2 isim forma giyemeyecek.
Uzun süredir takımdan ayrı kalan Edson Alvarez'in yanı sıra Marco Asensio, TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.
Yarın:
20.30 Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği (RAMS Park)
23 Nisan Perşembe:
18.45 Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.45 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)