ABD'de 27 yıllık askerin eşi ICE tarafından gözaltına alındı

51 yaşındaki Birinci Sınıf Çavuş Jose Serrano, 2022 yılında evlendiği Salvador asıllı eşi Deisy Rivera Ortega'nın, 14 Nisan'daki randevusu sırasında Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerince gözaltına alındığını belirtti.

Serrano, eşinin 2016'dan beri ABD'de olduğunu, 2019'da sınır dışı edilmesini engelleyen yasal koruma aldığını ve aktif bir çalışma iznine sahip olduğunu vurguladı.

"ICE kontrolden çıktı"

Yaşananlara tepki gösteren Serrano, "Ordunun bir parçası olmayı seviyorum ancak ICE şu anda kontrolden çıkmış durumda. Biz askerlerin sahip olduğu hakları elimizden alıyorlar" dedi.

Eşinin Meksika'ya sınır dışı edilebileceği bilgisini alan Serrano, hiçbir bağlarının olmadığı bir ülkeye gönderilme ihtimali nedeniyle büyük endişe duyduğunu ifade etti.

Bakanlık "suçlu" olarak nitelendiriyor

İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), Rivera Ortega'nın ABD'ye yasa dışı yollardan girdiğini ve 2011'de hakkında sınır dışı kararı verildiğini savundu.

Bakanlık, yasa dışı giriş yapmanın federal bir suç olması nedeniyle Ortega'yı "suçlu kaçak yabancı" olarak nitelendirdi.

Ancak ailenin avukatı Matthew Kozik, durumun "saçma" olduğunu belirterek gözaltının yasa dışı olduğuna dair mahkemeye dilekçe verdi.