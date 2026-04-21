AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'e tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP lideri Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na yönelik ifadelerini eleştirdi.

Özel'in söylemlerinin bir karşılığı olmadığını belirten Çelik, "Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakımıza dönük sözleri, kendi siyasi yetersizliğinin ispatı olmaktan öteye geçmez. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyasetine dönük saldırıları yok hükmündedir. Türkiye'nin tüm dünya tarafından kabul edilen özgün ve güçlü politikalarına dönük sözleri ise siyasi cehaletinin teşhirinden başka bir şey değildir." değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa'daki aşırı sağcıların alt ligine dahil oluyor"

CHP Genel Başkanı Özel'in siyasi çizgisini de eleştiren Çelik, şöyle devam etti;

Özgür Özel her geçen gün daha çok Avrupa'daki aşırı sağcı siyasetçilerin alt ligine dahil oluyor. Özgür Özel vesayet altında politikayı kimin yaptığını merak ediyorsa, kendi politikasına bakması yeterlidir.