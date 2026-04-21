Devlet Bahçeli: Yalnız bir asayiş dosyası olarak ele alınamaz
Anne telefonu yüzüne kapatmış

Kahramanmaraş'ta 9 kişiyi katleden İsa Aras Mersinli'nin ailesi okuldan gelen uyarıları dikkate almamış. Anne Pınar Peyman Mersinli, çocuğun psikolojik sorunlarını görüşmek için arayan okulun rehber öğretmeni Ejder İ.'nin yüzüne telefonu kapattı. Aile, "Çocuğumuz aşırı zeki bu nedenle uyum sorunu yaşıyor" diyerek durumu normalleştirmeye çalıştı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 21 Nisan 2026 10:55, Son Güncelleme : 21 Nisan 2026 11:03
Kahramanmaraş'ta 1 öğretmen ve 8 öğrencinin saldırgan İsa Aras Mersinli tarafından vahşice öldürüldüğü Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma derinleştiriliyor. 14 yaşındaki saldırganın ailesine, okul yönetiminin tutumuna ve olay anındaki güvenlik süreçlerine dair dikkat çekici bilgiler ortaya çıktı.

BAHANELERİ 'AŞIRI ZEKİ'

Okulun rehber öğretmeni Ejder İ'nin, çocuğun psikolojik durumunu görüşmek amacıyla anneye ulaşmaya çalıştığı ancak anne Pınar Peyman Mersinli'nin telefonu yüzüne kapattığı öne sürülüyor. Ailenin, çocuklarının "aşırı zeki" olduğu ve bu nedenle uyum sorunu yaşadığı yönündeki değerlendirmesinin hem babanın savcılık ifadelerine hem de saldırganın yazdığı manifestoya yansıdığı ifade ediliyor. Annenin ifadesi basına yansımazken, bir gece gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldığı biliniyor. Bu durum, kamuoyunda annenin profilinin de detaylı şekilde incelenmesi gerektiği yönünde değerlendirmelere neden oluyor.

ELEKTRİK ŞALTERİ BİLMECESİ

Olayın teknik boyutuna ilişkin ayrıntılar da netlik kazanmış değil. Rehber Öğretmen Ejder İ'nin basına yansıyan ifadelerine göre, silah sesleri ilk etapta trafoda arıza olarak değerlendirildi ve elektrik şalteri kapatıldı. Bu durum, güvenlik kameralarının olay sırasında ne kadar süre çalıştığı ve hangi noktada devre dışı kaldığı sorularını beraberinde getiriyor.

ÖĞRETMENLER SINIFTA OLMALIYDI

Saldırının gerçekleştiği gün bazı öğretmenlerin okulda bulunmaması da tartışma konusu oldu. Şanlıurfa'da yaşanan ilk saldırının ardından yapılan eylem çağrıları nedeniyle bazı öğretmenlerin okula gitmediği, buna karşılık bazı öğretmenlerin ise "Okullar boş bırakılamaz" diyerek görevlerinin başında olduğu ifade ediliyor. Fedakar eğitimci Ayla Kara'nın da bu isimler arasında yer aldığı belirtiliyor.

