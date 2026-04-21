Devlet Bahçeli: Yalnız bir asayiş dosyası olarak ele alınamaz
Tüm okullara kameralı takip: Yeni düzenlemeyle zorunlu olacak

Yeni düzenlemeyle birlikte kamera sistemi tüm okullarda zorunlu olacak. Kamera sistemi Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne entegre edilecek. 55 bin okulun tamamına kamera sistemi kurulacak.

Haber Giriş : 21 Nisan 2026 11:05, Son Güncelleme : 21 Nisan 2026 11:15
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırıları sonrasında sadece 1000'e yakın okulun bağlı olduğu "Kent Güvenlik Yönetim Sistemi"ne (KGYS) Türkiye'deki tüm okulların bağlanması kararlaştırıldı. Buna ilişkin İçişleri ve MEB arasında yapılan protokolle 55 bin okulun tamamına kamera sistemi kurulacak ve KGYS sistemine dahil edilerek polisler tarafından sürekli gözetim altında tutulacak.

Okul saldırılarının ardından İçişleri, Milli Eğitim ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları alınacak önlemleri masaya yatırdı. Toplantının ardından okullarda birbiri ardına tedbirler alınmaya başladı.

TURNİKE SİSTEMİ GELİYOR

Okullara randevusuz girişler yasaklanırken, ziyaretçiler okul idaresinin onayı doğrultusunda okul giriş kapısında kontrol edilip güvenlik taramasından geçirildikten sonra içeri alınacak. Okul çevresinde ilgisi olmayan kişi ve grupların beklemesi ve toplanması engellenecek. Okullar imkanları doğrultusunda öncelikli olarak turnikeli geçiş sistemine geçecek. El dedektörleriyle güvenlik taraması yapılacak. İçişleri Bakanlığı talimatı doğrultusunda emniyet ekipleri okul çevrelerinde şüpheli kişilere yönelik GBT kontrollerini sıklaştıracak.

Okullarda risk teşkil eden öğrencilerle alakalı risk değerlendirme puan usulü daha sıkı uygulanacak. Risk puanı yüksek okullarda, kolluk görevlisi bulundurulması, güvenlik eğitim koordinasyon görevlisine bağlanması, okul giriş ve çıkış saatlerinde bir ekip aracının hazır bulundurulması, okulun güvenlik kamerasıyla izlenmesi ve bu kameranın Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) bağlanması sağlanacak.

Öğrenciler başta olmak üzere MEB'in kişisel verileri paylaşabilmesi için yasal çalışma (KVKK) yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu, 55 bin okulun 21 bin tanesinde MEB'in kamera sistemi bulunduğunu dile getirirken, bunlardan 1000'e yakınını İçişleri Bakanlığı'nın kontrolünde olan "Kent Güvenlik Yönetim Sistemi"ne bağladıklarını açıkladı.

YASAL ÇALIŞMA YAPILACAK

MEB, İçişleri ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar arasında kişisel bilgi ve veri paylaşımı için yasal çalışma yapılacak. Bakan Yusuf Tekin, "18 milyon öğrenci, yaklaşık 1.2 milyon personel, yaklaşık 75 bin okul, 100 küsur bini aşan kurum; bütün bunların hepsi bize bir veri havuzu sunuyor ve bu kadar büyük şey üzerinden analiz yapmak, anomalileri tespit etmek, politika geliştirmek artık manuel yöntemlerle mümkün değil. İş yapmak isteyen yöneticiye bütün verilerin sunulduğu bir ekran var" dedi.

MERKEZİ SİSTEME DAHİL EDİLECEK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, komisyona verdiği bilgide, İçişleri Bakanlığı ile protokol yaptıklarını, okullardaki güvenlik kameralarının "KGYS" dedikleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne otomatik olarak entegre edileceğini dile getirdi. Tekin, "Bundan sonra bütün okullarımızın standart yapı şartnamesinde bu şey olacak, bütün okullar bağlanmış olacak yani bütün okullar gözlenmiş olacak artık" ifadelerine yer verdi.


