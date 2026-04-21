Okul katilinin annesi telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış
Okul katilinin annesi telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış
Gülistan Doku soruşturmasında kırmızı bülten kararı
Kamu sitelerinde yapay zeka dönüşümü başladı
Bakan Göktaş: Kahramanmaraş'ta 6 aylık bir eylem planı oluşturduk
Bakan Gürlek: Daha önce takipsizlik kararı verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor
Sanal devriyede yeni dönem: Yapay zekanın rolü artacak
Devlet Bahçeli: Yalnız bir asayiş dosyası olarak ele alınamaz
Cevdet Yılmaz: Türkiye küresel ekonomide daha etkin bir rol oynama yolunda ilerliyor
Gülistan Doku dosyasında düğüm çözülüyor: 11 tutuklama, eski vali adliyede
MİT'ten siber suç şebekesine operasyon: 11 şüpheli tutuklandı
Bekarlık 'sultanlık' değil! Tek kişilik hayat, çift kişilik fatura
Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararı yarın açıklanacak
Eşme Belediye Başkanı Tozan ve 2 belediye çalışanı tutuklandı
İslam Memiş'ten uyarı: Altını olan sakın satmasın!
Türkiye Ebru Başsavcıyı konuşuyor: 6 yıllık sis perdesi aralanıyor!
TÜİK açıkladı: İşte 2025'te bebeklere en çok verilen isimler
HSK'dan flaş adli yargı kararnamesi
Valilikten uyarı: İstanbul'a yarın yağış geliyor, sıcaklıklar düşecek
Başsavcılıktan 'Kahramanmaraş saldırganı ölmedi' iddialarına yalanlama
Erdoğan: Okullarımızın güvenliği önceliklerimizin en başında
Eski Vali Tuncay Sonel için ek gözaltı süresi alındı
Eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi tutuklandı
34 yıllık havacılık firması resmen iflas etti
İstinaftan deprem müteahhidinin cezasında büyük indirim!
Trump: İran'la anlaşmanın 'bu gece' imzalanmasını umuyorum
6 beldede 7 Haziran'da seçim sandığı kurulacak
TCMB'de görev değişikliği: Akçay ayrıldı, iki başkan yardımcısı atandı
275 okulu hedef gösteren 389 hesap kullanıcısı gözaltına alındı
Bakan Göktaş: Yaşlı dostu Türkiye modelini hayata geçirmeyi hedefliyoruz
Terör örgütü DHKP-C'ye 4 ilde operasyon: 21 şüpheli yakalandı

Terör örgütü DHKP-C'ye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 21 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2026 11:32, Son Güncelleme : 21 Nisan 2026 11:33
Terör örgütü DHKP-C'ye 4 ilde operasyon: 21 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DHKP-C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmada, örgütün "Grup Yorum", "TAYAD" ve "Mahalle Alan" yapılanmalarında faaliyet gösterdiği belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçlerince İstanbul, Hatay, Ankara ve Kocaeli'de 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale de el konuldu.

Öte yandan, örgütün fikir ve ideolojisi doğrultusunda hareket eden kişilerin toplandığı Şişli'deki İdil Kültür Merkezi'nde de arama yapıldı. Buradaki 2 kişi de gözaltına alınarak soruşturmaya dahil edildi.

Ekiplerin, hakkında gözaltı kararı verilen 4 şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.

