Okul katilinin annesi telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış
Gülistan Doku soruşturmasında kırmızı bülten kararı
Kamu sitelerinde yapay zeka dönüşümü başladı
Bakan Göktaş: Kahramanmaraş'ta 6 aylık bir eylem planı oluşturduk
Bakan Gürlek: Daha önce takipsizlik kararı verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor
Sanal devriyede yeni dönem: Yapay zekanın rolü artacak
Devlet Bahçeli: Yalnız bir asayiş dosyası olarak ele alınamaz
Cevdet Yılmaz: Türkiye küresel ekonomide daha etkin bir rol oynama yolunda ilerliyor
Gülistan Doku dosyasında düğüm çözülüyor: 11 tutuklama, eski vali adliyede
MİT'ten siber suç şebekesine operasyon: 11 şüpheli tutuklandı
Bekarlık 'sultanlık' değil! Tek kişilik hayat, çift kişilik fatura
Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararı yarın açıklanacak
Eşme Belediye Başkanı Tozan ve 2 belediye çalışanı tutuklandı
İslam Memiş'ten uyarı: Altını olan sakın satmasın!
Türkiye Ebru Başsavcıyı konuşuyor: 6 yıllık sis perdesi aralanıyor!
TÜİK açıkladı: İşte 2025'te bebeklere en çok verilen isimler
HSK'dan flaş adli yargı kararnamesi
Valilikten uyarı: İstanbul'a yarın yağış geliyor, sıcaklıklar düşecek
Başsavcılıktan 'Kahramanmaraş saldırganı ölmedi' iddialarına yalanlama
Erdoğan: Okullarımızın güvenliği önceliklerimizin en başında
Eski Vali Tuncay Sonel için ek gözaltı süresi alındı
Eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi tutuklandı
34 yıllık havacılık firması resmen iflas etti
İstinaftan deprem müteahhidinin cezasında büyük indirim!
Trump: İran'la anlaşmanın 'bu gece' imzalanmasını umuyorum
6 beldede 7 Haziran'da seçim sandığı kurulacak
TCMB'de görev değişikliği: Akçay ayrıldı, iki başkan yardımcısı atandı
275 okulu hedef gösteren 389 hesap kullanıcısı gözaltına alındı
Bakan Göktaş: Yaşlı dostu Türkiye modelini hayata geçirmeyi hedefliyoruz
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Settar Aslan: Ekipman sorunumuz yok ama personel sorunu acilen çözülmeli!

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, orman yangınlarıyla mücadelede ekipman sorunu olmadığını ancak personel eksikliğinin ciddi bir risk oluşturduğunu belirterek işçi sayısının artırılması çağrısında bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Nisan 2026 12:11, Son Güncelleme : 21 Nisan 2026 12:17
Yazdır
Öz Orman-İş Sendikası'nın Ankara Kızılcahamam'da düzenlediği 57. Temsilci Eğitimi Toplantısı'nda konuşan Genel Başkan Settar Aslan, orman işçilerinin yangınlarla mücadelede büyük fedakarlık gösterdiğini söyledi. Aslan, orman yangınlarında hayatını kaybeden işçilere "şehitlik" statüsü verilmesini sağlayan düzenlemenin 29 Nisan 2023'te yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli katkıları olduğunu ifade etti.

Orman Yangınlarında 161 işçimizi şehit verdik

Orman işçilerinin "ateş savaşçıları" olarak büyük bir mücadele verdiğini vurgulayan Aslan, bugüne kadar 161 orman işçisinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Asker ve polisten sonra en fazla şehit veren kesim orman işçileridir. Bu nedenle verilen şehitlik statüsü son derece yerindedir" dedi.

Ekipman Sorunu Yok Ama Personel Sayısı Yeterli Değil

Yangınla mücadelede teknik donanım açısından eksiklik bulunmadığını dile getiren Aslan, "Bu yıl 119 hava aracıyla müdahale kapasitesine sahibiz. Uçak, helikopter ve İHA'larla birlikte ekipman sorunumuz yok. Yangınlara ortalama 12-13 dakikada müdahale ediliyor. Ancak sahada görev yapacak personel sayısı yetersiz" ifadelerini kullandı. Personel sayısının acilen artırılması gerektiğini vurgulayan Aslan, "Yangından tasarruf olmaz. Yeşil Vatan hepimizin" diye konuştu.

Yıl Sonuna Kadar 500 İşçi Daha Kadroya Alınacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) gıda güvenliği açısından kritik bir kurum olduğuna dikkat çeken Aslan, kurumun tohumculuk ve hayvancılık alanında önemli hizmetler verdiğini belirtti. TİGEM bünyesinde çalışan taşeron işçilerin sorunlarının bir sonraki toplu sözleşme döneminde çözüleceğini ifade eden Aslan, yıl sonuna kadar 500 işçinin daha kadroya alınacağını açıkladı.

İşçilerin çalışma sürelerine ilişkin düzenlemelere de değinen Aslan, daha önce 4 ay 29 gün olan çalışma süresinin 2023 yılında 9 ay 29 güne çıkarıldığını hatırlattı. Bu süreçte emeği geçen eski Çalışma Bakanları Jülide Sarıeroğlu ve Vedat Bilgin'e teşekkür etti.

Önümüzdeki yıllarda kuraklığa bağlı su sorunlarının yaşanabileceğine dikkat çeken Aslan, Türkiye'nin bu alanda yaptığı baraj yatırımlarının önemine vurgu yaptı. Devlet Su İşleri ve ilgili kurumların kuraklığa karşı önemli adımlar attığını belirten Aslan, gelecekte su kaynaklarının daha da stratejik hale geleceğini söyledi.

Toplantının sonunda konuşan Aslan, bir sonraki toplu sözleşme döneminde işçilerin yemek ücretleri başta olmak üzere tüm sorunlarının çözüme kavuşturulacağını belirterek katılımcılara teşekkür etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber