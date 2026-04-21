RTÜK Başkanı Daniş: Huzurlu toplumun teminatı aile yapımızı korumak en büyük önceliğimiz
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş, şiddet içerikli yayınlara ilişkin, "Şiddetsiz bir gelecek ve huzurlu bir toplumun teminatı olan aile yapımızı korumak, en büyük önceliğimizdir" dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2026 14:13, Son Güncelleme : 21 Nisan 2026 14:14
RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, NSosyal hesabından açıklama yaptı.
"Sayın Cumhurbaşkanımızın şiddetle mücadeledeki güçlü iradesi, yol haritamızdır. Şiddetsiz bir gelecek ve huzurlu bir toplumun teminatı olan aile yapımızı korumak, en büyük önceliğimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve 6112 sayılı Kanun'un bizlere yüklediği sorumlulukla, medyadaki şiddet içeriklerine karşı tavizsiz duruşumuzu sürdürüyor, 'Aile 10 Yılı' kapsamında çalışmalarımıza azimle devam ediyoruz."