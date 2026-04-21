Okul katilinin annesi telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış
%1,89 Faizli 100.000 Kredi Fırsatı!
%1,89 Faizli 100.000 Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Gülistan Doku soruşturmasında kırmızı bülten kararı
Kamu sitelerinde yapay zeka dönüşümü başladı
Bakan Göktaş: Kahramanmaraş'ta 6 aylık bir eylem planı oluşturduk
Bakan Gürlek: Daha önce takipsizlik kararı verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor
Sanal devriyede yeni dönem: Yapay zekanın rolü artacak
Devlet Bahçeli: Yalnız bir asayiş dosyası olarak ele alınamaz
Cevdet Yılmaz: Türkiye küresel ekonomide daha etkin bir rol oynama yolunda ilerliyor
Gülistan Doku dosyasında düğüm çözülüyor: 11 tutuklama, eski vali adliyede
MİT'ten siber suç şebekesine operasyon: 11 şüpheli tutuklandı
Bekarlık 'sultanlık' değil! Tek kişilik hayat, çift kişilik fatura
Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararı yarın açıklanacak
Eşme Belediye Başkanı Tozan ve 2 belediye çalışanı tutuklandı
İslam Memiş'ten uyarı: Altını olan sakın satmasın!
Türkiye Ebru Başsavcıyı konuşuyor: 6 yıllık sis perdesi aralanıyor!
TÜİK açıkladı: İşte 2025'te bebeklere en çok verilen isimler
HSK'dan flaş adli yargı kararnamesi
Valilikten uyarı: İstanbul'a yarın yağış geliyor, sıcaklıklar düşecek
Başsavcılıktan 'Kahramanmaraş saldırganı ölmedi' iddialarına yalanlama
Erdoğan: Okullarımızın güvenliği önceliklerimizin en başında
Eski Vali Tuncay Sonel için ek gözaltı süresi alındı
Eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi tutuklandı
34 yıllık havacılık firması resmen iflas etti
İstinaftan deprem müteahhidinin cezasında büyük indirim!
Trump: İran'la anlaşmanın 'bu gece' imzalanmasını umuyorum
6 beldede 7 Haziran'da seçim sandığı kurulacak
TCMB'de görev değişikliği: Akçay ayrıldı, iki başkan yardımcısı atandı
275 okulu hedef gösteren 389 hesap kullanıcısı gözaltına alındı
Bakan Göktaş: Yaşlı dostu Türkiye modelini hayata geçirmeyi hedefliyoruz
Kamu sitelerinde yapay zeka dönüşümü başladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, kamu internet sitelerinde yapay zeka uyumlu teknik standart dönüşümünü başlattı. Amaç, resmi bilgilerin daha güvenilir ve öncelikli kaynak olarak öne çıkması.

Haber Giriş : 21 Nisan 2026 14:23, Son Güncelleme : 21 Nisan 2026 14:25
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, dijital alanda doğru bilginin korunması ve dezenformasyonla mücadelenin güçlendirilmesi amacıyla kamu internet sitelerinde yapay zeka uyumlu teknik standart dönüşümünü hayata geçirdi. İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran imzasıyla kamu kurumlarına gönderilen yazıyla yeni sürecin resmen başladığı bildirildi.

Yapay zekaya uyumlu kamu içeriği hedefi

Resmi yazıda, büyük dil modelleri ve üretken yapay zeka teknolojilerinin bilgiye erişim alışkanlıklarını köklü biçimde değiştirdiğine dikkat çekildi. Teyit edilmemiş veriler üzerinden üretilen yanıltıcı içeriklerin kamuoyunda ciddi riskler oluşturabileceği vurgulanarak, kamu kurumlarının dijital içeriklerinin yalnızca vatandaşlar için değil, yapay zeka sistemleri için de güvenilir bir başvuru kaynağı haline getirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Teknik standartlarla görünürlük artırılacak

Yeni uygulama kapsamında kamu kurumlarının internet sitelerinde yer alan içeriklerin, kurumsal yapıların ve öncelikli referans alanlarının yapay zeka sistemleri tarafından doğru şekilde tanınması sağlanacak. Bu sayede kamusal bilginin bütünlüğünün korunması ve resmi içeriklerin dijital ortamda daha görünür hale gelmesi amaçlanıyor.

Dezenformasyona karşı stratejik adım

İletişim Başkanlığı'nın attığı adımın yalnızca teknik bir düzenleme olmadığı, aynı zamanda bilgi kirliliği ve dijital manipülasyonla mücadelede stratejik bir hamle olduğu değerlendiriliyor. Kurumlara iletilen rehberde teknik gereklilikler, dosya yapıları ve örnek uygulamalara yer verildiği belirtildi.

Değerlendirme ve test süreci uygulanacak

Sürecin, İletişim Başkanlığı tarafından yürütülecek değerlendirme ve dayanıklılık testleriyle destekleneceği aktarıldı. Bu kapsamda kurumların teknik uyumluluğu, veri bütünlüğü ve hazırlık seviyeleri analiz edilecek.

Başlatılan dönüşümle birlikte kamu kurumlarının dijital mecralarda daha güvenilir, tutarlı ve güçlü bir iletişim altyapısına kavuşması hedefleniyor.


