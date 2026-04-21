Kamu sitelerinde yapay zeka dönüşümü başladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, dijital alanda doğru bilginin korunması ve dezenformasyonla mücadelenin güçlendirilmesi amacıyla kamu internet sitelerinde yapay zeka uyumlu teknik standart dönüşümünü hayata geçirdi. İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran imzasıyla kamu kurumlarına gönderilen yazıyla yeni sürecin resmen başladığı bildirildi.

Yapay zekaya uyumlu kamu içeriği hedefi

Resmi yazıda, büyük dil modelleri ve üretken yapay zeka teknolojilerinin bilgiye erişim alışkanlıklarını köklü biçimde değiştirdiğine dikkat çekildi. Teyit edilmemiş veriler üzerinden üretilen yanıltıcı içeriklerin kamuoyunda ciddi riskler oluşturabileceği vurgulanarak, kamu kurumlarının dijital içeriklerinin yalnızca vatandaşlar için değil, yapay zeka sistemleri için de güvenilir bir başvuru kaynağı haline getirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Teknik standartlarla görünürlük artırılacak

Yeni uygulama kapsamında kamu kurumlarının internet sitelerinde yer alan içeriklerin, kurumsal yapıların ve öncelikli referans alanlarının yapay zeka sistemleri tarafından doğru şekilde tanınması sağlanacak. Bu sayede kamusal bilginin bütünlüğünün korunması ve resmi içeriklerin dijital ortamda daha görünür hale gelmesi amaçlanıyor.

Dezenformasyona karşı stratejik adım

İletişim Başkanlığı'nın attığı adımın yalnızca teknik bir düzenleme olmadığı, aynı zamanda bilgi kirliliği ve dijital manipülasyonla mücadelede stratejik bir hamle olduğu değerlendiriliyor. Kurumlara iletilen rehberde teknik gereklilikler, dosya yapıları ve örnek uygulamalara yer verildiği belirtildi.

Değerlendirme ve test süreci uygulanacak

Sürecin, İletişim Başkanlığı tarafından yürütülecek değerlendirme ve dayanıklılık testleriyle destekleneceği aktarıldı. Bu kapsamda kurumların teknik uyumluluğu, veri bütünlüğü ve hazırlık seviyeleri analiz edilecek.

Başlatılan dönüşümle birlikte kamu kurumlarının dijital mecralarda daha güvenilir, tutarlı ve güçlü bir iletişim altyapısına kavuşması hedefleniyor.



