Diyarbakır Bingöl kara yolunda midibüs devrildi: Yaralılar var
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2026 14:44, Son Güncelleme : 21 Nisan 2026 14:45
Diyarbakır-Bingöl kara yolunun kırsal Güçlü Mahallesi mevkisinde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen midibüs, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.