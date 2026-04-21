Okul katilinin annesi telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış
Gülistan Doku soruşturmasında kırmızı bülten kararı

Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, firari şüpheli Umut Altaş hakkında Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Nisan 2026 14:45, Son Güncelleme : 21 Nisan 2026 14:46
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun 6 yıl önce kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

14 Nisan'da başlatılan operasyonlar kapsamında 11 şüphelinin "kasten öldürme" ve "suç delillerini yok etme" gibi suçlamalarla tutuklanmasının ardından, yurt dışında olduğu belirlenen Umut Altaş için de hukuki süreç tamamlandı.

Kırmızı bülten süreci tamamlandı

Adalet Bakanlığının, Altaş'ın geçici tutuklanması ve kırmızı bültenle aranması yönündeki talebi üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığı harekete geçti.

TRT Haber muhabirinin İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre; başta ABD ve Meksika olmak üzere bölgedeki Interpol birimlerine, Altaş'ın "kasten öldürme" suçundan arandığı bildirildi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından Interpol, şüpheli Umut Altaş hakkında kırmızı bülten yayımladı.

Yasa dışı yollarla ABD'ye geçtiği belirlendi

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, şüpheli Umut Altaş'ın 2022 yılında Meksika'ya gittiği, buradan da yasa dışı yollarla ABD'ye geçtiği belirlendi. Kırmızı bülten kararıyla birlikte Altaş'ın görüldüğü yerde tutuklanarak Türkiye'ye iadesi hedefleniyor.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan Gülistan Doku ile ilgili soruşturma, yeni deliller ve gizli tanık beyanları doğrultusunda "kasten öldürme" dosyasına dönüşmüş, aralarında eski kamu görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda şüpheli tutuklanmıştı.

