18 ilde 'siber' operasyon: 127 gözaltı, 56 tutuklama

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca 18 il merkezli geniş kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi.

127 şüpheli yakalandı

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 127 şüpheliden 56'sı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 59'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

18 il merkezli "Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 127 şüpheli yakalandı.



Şüphelilerin;

-56'sı TUTUKLANDI.

-59'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.. pic.twitter.com/pltISH0rMf T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) April 21, 2026

Suç yöntemleri deşifre edildi

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları ve bu yolla elde edilen paraların nakline aracılık ettikleri belirlendi. Ayrıca şebeke üyelerinin sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlar yayımlayarak çok sayıda vatandaşı dolandırdıkları tespit edildi.

Açıklamada, bilişim sistemleri ve sosyal medya üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapan suç şebekelerine yönelik mücadelenin "Siber Vatan" vurgusuyla kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.