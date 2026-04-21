Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği'nden tekzip

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği'nin tekzip metni şu şekilde,

11 Nisan 2026 tarihinde memurlar.net internet haber sitesinde 'İlk kez oldu: Mason Derneği'ne kayyım atandı' başlığıyla yayımlanan haber gerçeği yansıtmamakta olup komuoyunu yanıltıcı niteliktedir. Mahkemenin kayyım atanmasına ilişkin bir kararı yoktur.

Olay, bir dernek üyesinin dernek başkanlığının boşaldığı iddiası ile dernek genel kurulunun toplantıya çağrılması talebilye mahkemeye başvurmasından ibarettir. Davasının kayyım atanmasına yönelik bir talebi ve mahkemenin kayyım atanmasına ilişkin bir kararı yoktur. Çalışmalarını dernek tüzüğü, yasalar ve diğer mevzuata uygun ve düzenli şekilde sürdüren, genel kurullarını zamanında yapan Derneğimize kayyım atanmasını gerektirecek bir hukuki neden de bulunmamaktadır.

Dernek başkanının tutukluluk durumu geçici nitelikte bir koruma tedbiridir. Kendisinin kişilik haklarını kullanma ehliyeti kısıtlanmadığından Türk Medeni Kanunu ve dernek tüzüğünün ilgili hükümlerinin, dernek başkanlığının boşaldığı yönünde yorumlanması hukuken mümkün değildir.

Derneğimize kayyım atandığı yönündeki haber asılsızdır. Dernek başkanı, yönetim kurulu ve diğer tüm dernek organları görevlerine düzenli şekilde devam etmekte olup, bu görevlerin yerine getirilmesi bakımından herhangi bir hukuki engel bulunmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Yönetim Kurulu