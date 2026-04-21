Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e tutuklama talebi
'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davasında duruşma yarına ertelendi

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davasında duruşmasının görülmesine devam edildi. Sanıkların savunmalarının alınmasının ardından duruşma 22 Nisan Çarşamba günü saat 10.00'a ertelendi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Nisan 2026 16:23, Son Güncelleme : 21 Nisan 2026 16:23
'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında, 5'i tutuklu 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu bir kısmı tutuklu bir kısmı tutuksuz 200 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bir önceki duruşmada heyet, sanıklar Önder Gedik, Mehmet Karataş, Mustafa Yolcu, Adnan Acar, Mehmet Şimşek, Rana Uysal, Sencer Hacıoğlu' nun tahliyesine karar verdi. Duruşma İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan 3 no'lu salonda görüldü.

'DÖRT SAATLİK SES KAYDI SORULDU'

Duruşmada, dinlenmeyen 3 kişi mağdur olarak dinlendi. Dinlenen 3 kişiden 2'si şikayetçi olduklarını ve davaya katılma taleplerinin bulunduğunu söyledi; 1 kişi ise şikayetçi olmadığını belirtti. Duruşmada beyan veren tanık Arif Orta, sanık Ümit Gözütok'un Esenyurt Belediyesi'nin bir araç kiralama ihalesiyle ilgili hazırladığı şartnamedeki araçların teknik özelliklerinin değiştirilmesini talep ettiğini iddia etti. Özellikleri değiştirmediğini söyleyen tanık Orta'ya, Aziz İhsan Aktaş ile olan 4 saatlik görüşmesini neden ses kaydına aldığı soruldu. Tanık Arif Orta, "Savcılığa ifademi verdim. Gecenin bir vakti baş kontrolörümüz bana anlam veremediğim, tehdit içerikli mesajlar attı. Endişe ettim, baskı görünce savcıya ilettim. Aziz İhsan Aktaş beni iş yerine çağırdı. Savcılığın bilgisi dahilinde kayıt aldım ve savcılığa teslim ettim" dedi. Daha sonra Aziz İhsan Aktaş ise tanık Arif Orta'ya, görüşme talebinin kimden geldiğine yönelik soru sordu. Arif Orta, "Ben, baskıdan dolayı Ümit Gözütok gelmesin, yetkili biriyle görüşeyim dedim. Beni siz aradınız" dedi. Aziz İhsan Aktaş ise, "Görüşme talebi benden gelmedi" dedi.

'BU DAVA BİZİM İÇİN HERHANGİ BİR DAVA'

Ardından mahkeme başkanı, sanık avukatlarını iddianame konusunun dışında soru sorulmaması konusunda uyardı. Mahkemede kısa süreli gerginlik yaşandı. Avukatların tepki göstermesinin ardından duruşmaya ara verildi. Duruşmanın yeniden başlamasının ardından bazı avukatların soru sordurulmadığı iddiasıyla tepki göstermesi üzerine mahkeme başkanı, "Bu dava bizim için herhangi bir dava. Benim 400 tane dosyam var, onlardan biri. Bu sizin için iyi birşey aslında ama 2 gündür gerginlik olduğu için uyardım" ifadelerini kullandı.

'TUTUKLULUK İNCELEMESİ YAPILABİLİR'

Mahkeme başkanı, tanık dinlenmesinin ardından Çarşamba günü duruşma savcısından sanıkların tutukluluk durumu ve taleplerine ilişkin görüş alacaklarını, ardından sanıklarla avukatlarının dinleneceğini, tüm beyanların tamamlanması halinde de tutukluluk incelemesi yapılacağını belirtti. Duruşma 22 Nisan Çarşamba günü saat 10.00'a ertelendi.

