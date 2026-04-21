MHP'de il teşkilatı fesihleri devam ediyor
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Ardahan İl Teşkilatının feshedildiğini bildirdi. MHP'de daha önce de Bolu, Bilecik, Çanakkale, Muğla, İstanbul, Kars, Kütahya ve Eskişehir il teşkilatları feshedilmişti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2026 16:30, Son Güncelleme : 21 Nisan 2026 16:31
Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Ardahan İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Ardahan İl Başkanlığı görevine Sevim Köseliören atanmıştır." ifadesini kullandı.
