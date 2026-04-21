Kartlı harcamalarda %49 artış: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
Mart 2026'da toplam kartlı ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre %49 artışla 2.608,3 milyar TL'ye ulaştı. Türkiye genelindeki toplam kart sayısı 458,8 milyona yükselirken, kredi kartı kullanımı %50'lik bir büyüme ile harcamaların lokomotifi olmayı sürdürdü. Mağaza içi ödemelerde temassız kullanım oranı %80'e (5'te 4) çıkarak nakit kullanımının yerini hızla almaya devam ettiğini gösterdi.
Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Mart ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre, Mart ayında 2,6 trilyon TL tutarında 1,8 milyar adet kartlı ödeme işlemi gerçekleşti. Mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti.
İnternetten kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 büyüme
ile 791,4 milyar TL oldu.
Kart sayıları gelişimi
Mart ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 146,2 milyon, banka kartı
sayısı 214,7 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 97,9 milyon adet oldu.
2025 yılının Mart ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 11'lik, banka kartı adedinde yüzde 8'lik artış, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 13'lük düşüş yaşandı.
Toplam kart sayısı ise 458,8 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış gösterdi
Kartlı ödeme tutarı gelişimi
Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Mart ayında yapılan
toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49 artarak 2.608,3
milyar TL oldu.
Kartlı ödemelerin 2.218,8 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken 380,9 milyar TL'sinde banka kartları, 8,6 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.
Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 50, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 60 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde -76 oldu.
Kartlı ödeme işlem adedi gelişimi
Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Mart ayında yapılan
toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 1,8
milyar adet oldu.
Kartlı ödemelerin 1.021,3 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 697,6 milyon adedinde banka kartları, 34,7 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.
Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 26 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde -73 oldu.
İnternetten kartlı ödeme tutarı gelişimi
İnternetten kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artarak
791,4 milyar TL'ye yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki
payı ise yüzde 31 oldu.
İnternetten kartlı ödeme adedi gelişimi
İnternetten kartlı ödeme adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak
257,2 milyon adede yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki
payı ise yüzde 15.
Temassız ödeme tutarı gelişimi
Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 1.153,2 milyon adet oldu. Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 849,8 milyar TL oldu. Mart ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti.