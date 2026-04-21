Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e tutuklama talebi
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e tutuklama talebi
Belediye çalışanını öldüren belediye başkanının akrabası yakalandı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, garajda tüfekle belediye çalışanını öldüren şüpheli, saklandığı metruk binada gözaltına alındı. Şüphelinin Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik'in akrabası olduğu belirtilmişti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2026 17:19, Son Güncelleme : 21 Nisan 2026 17:21
Belediye çalışanını öldüren belediye başkanının akrabası yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, İstihbarat Şubesi ve çevik kuvvet polisleri ile Karakeçili İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, dün işlenen cinayetin ardından zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

İlçe giriş ve çıkışlarında denetim yapan ekipler, termal dronla da ilçe içesinde arama gerçekleştirdi.

Şüpheli İ.A, yapılan çalışmalarda evine yakın bir metruk binada yakalandı.

Zanlının ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise 2 tüfek ve havalı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

İddiaya göre, dün belediyeye ait garajda İ.A, aralarında husumet bulunan Karakeçili Belediyesi çalışanı Celil Yazıcı'ya tüfekle ateş etmiş, Karakeçili İlçe Hastanesi'ne kaldırılan Yazıcı, kurtarılamamıştı.

Yazıcı'nın Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik'in akrabası olduğu belirtilmişti.

