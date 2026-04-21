%1,89 Faizli 100.000 Kredi Fırsatı!
%1,89 Faizli 100.000 Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Ege'de harika krizi: Dışişleri'nden Yunanistan'ın tek taraflı hamlesine yanıt

Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk deniz yetki alanlarını ihlal eden ve uluslararası hukuka aykırı balıkçılık yasağı haritaları yayımlaması üzerine Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak, bu tasarrufların geçerliliğinin olmadığını bildirdi. Bakanlık, Yunanistan'ın 6 deniz mili genişliğindeki karasularının ötesinde balıkçılık faaliyetlerine getirdiği kısıtlamaların tarihi haklara aykırı olduğunu belirterek, "Türk balıkçılarının meşru faaliyetlerine yönelik hiçbir tek taraflı hamle kabul edilmeyecektir" mesajını verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2026 17:25, Son Güncelleme : 21 Nisan 2026 17:26
Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Balıkçılık Denetim Müdürlüğünün resmi internet sitesinde, Yunanistan'ın Ege'de ve Doğu Akdeniz'de "yetki sahibi olmadığı bazı alanlarda" balıkçılığa yasak bölgeler tesis ettiğini ve "uluslararası hukuka aykırı" çeşitli haritalar yayımlandığının tespit edildiğini bildirdi.

"Hayali deniz sınırları çizen haritaların geçerliliği yok"

Bakanlıktan, Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki harita faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"Yunanistan Balıkçılık Denetim Müdürlüğünün resmi internet sitesinde, Yunanistan'ın Ege'de ve Doğu Akdeniz'de yetki sahibi olmadığı bazı alanlarda balıkçılığa yasak bölgeler tesis ettiği ve uluslararası hukuka aykırı çeşitli haritalar yayımlandığı tespit edilmiştir." ifadesine yer verilen açıklamada, Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Akdeniz'de var olmayan, hayali deniz sınırları çizen ve buralarda Türk deniz yetki alanlarını ihlal eden haritaların geçerliliğinin olmadığı kaydedildi.

"Türkiye, tek taraflı ve gayrihukuki tasarrufu kabul etmeyecek"

Yunanistan'ın 6 deniz mili genişliğindeki karasularının ötesinde, yetki sahibi olmadığı yerler ile deniz alanlarında ve uluslararası sularda, balıkçılık faaliyetlerine getirdiği gayrihukuki kısıtlamaların Türkiye bakımından keza yok hükmünde olduğu hatırlatılan açıklamada, "Türkiye, Türk balıkçılarının uluslararası hukuka ve tarihi haklara dayalı meşru faaliyetlerine getirilebilecek hiçbir tek taraflı ve gayrihukuki tasarrufu kabul etmeyecektir." ifadesi kullanıldı.

Atina Bildirgesi hatırlatması

Açıklamada, bu anlayışla, Türkiye'nin, 7 Aralık 2023 tarihli Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi çerçevesinde sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği yönündeki tutumunu muhafaza ettiği hatırlatıldı.

