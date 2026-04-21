Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e tutuklama talebi
Ege'de harika krizi: Dışişleri'nden Yunanistan'ın tek taraflı hamlesine yanıt
Kartlı harcamalarda %49 artış: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
Eylem planı hazır: İşte 5 maddelik okul güvenliği paketi
'AVM'lere girişler ücretli oluyor' iddiasına DMM'den açıklama
RK Başkanı açıkladı: Özel okullara fiyat soruşturması genişleyecek
18 ilde 'siber' operasyon: 127 gözaltı, 56 tutuklama
Sadece Gülistan'in değil tüm hastaların LOG kayıtları silinmiş
Okul katilinin annesi telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış
Kamu sitelerinde yapay zeka dönüşümü başladı
Bakan Göktaş: Kahramanmaraş'ta 6 aylık bir eylem planı oluşturduk
Bakan Gürlek: Daha önce takipsizlik kararı verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor
Sanal devriyede yeni dönem: Yapay zekanın rolü artacak
Devlet Bahçeli: Yalnız bir asayiş dosyası olarak ele alınamaz
Cevdet Yılmaz: Türkiye küresel ekonomide daha etkin bir rol oynama yolunda ilerliyor
MİT'ten siber suç şebekesine operasyon: 11 şüpheli tutuklandı
Bekarlık 'sultanlık' değil! Tek kişilik hayat, çift kişilik fatura
Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararı yarın açıklanacak
Eşme Belediye Başkanı Tozan ve 2 belediye çalışanı tutuklandı
İslam Memiş'ten uyarı: Altını olan sakın satmasın!
Türkiye Ebru Başsavcıyı konuşuyor: 6 yıllık sis perdesi aralanıyor!
TÜİK açıkladı: İşte 2025'te bebeklere en çok verilen isimler
HSK'dan flaş adli yargı kararnamesi
Valilikten uyarı: İstanbul'a yarın yağış geliyor, sıcaklıklar düşecek
Başsavcılıktan 'Kahramanmaraş saldırganı ölmedi' iddialarına yalanlama
Erdoğan: Okullarımızın güvenliği önceliklerimizin en başında
Eski Vali Tuncay Sonel için ek gözaltı süresi alındı
Eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi tutuklandı
34 yıllık havacılık firması resmen iflas etti
Ana sayfaHaberler Dünya

İngiltere'de 1 0cak 2009 sonrası doğanlara ömür boyu sigara yasağı

İngiltere parlamentosu, 1 Ocak 2009'dan sonra doğan çocukların hayat boyu sigara satın almasını engelleyecek olan "Tütün ve Elektronik Sigara Yasa Tasarısı" üzerinde nihai mutabakata vardı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2026 18:20, Son Güncelleme : 21 Nisan 2026 18:23
Yazdır
İngiltere'de tütün ve tütün ürünleri kullanmayan bir nesil hedefleyen kapsamlı sağlık reformunda, İngiltere parlamentosunu oluşturan Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası'nın ortak onayıyla yasalaşma yolunda önemli bir adım atıldı. Yeni düzenlemeye göre, şu an 17 yaşında ve daha küçük olan çocuklar, hayatları boyunca yasal olarak tütün ve tütün ürünü satın alamayacak.

Kraliyet onayının ardından yürürlüğe girecek yasayla birlikte Sağlık Bakanlığı, tütün ve nikotin ürünlerinin ambalajlarından aromalarına kadar geniş bir yelpazede düzenleme yetkisine sahip olacak.

Ülkede önlenebilir ölüm ve hastalıkların en büyük sebebi olarak gösterilen sigara kullanımına karşı başlatılan bu seferberlik, kamusal alanlardaki kısıtlamaları da genişletiyor. Elektronik ve normal sigara kullanımı; çocukların bulunduğu araçlar, oyun alanları, okul çevreleri ve hastane girişlerinde yasaklanırken, bar bahçeleri, plajlar ve özel açık alanlar ile konut içleri yasak kapsamı dışında tutuldu.

"Bir nesildeki en büyük müdahale"

Sağlık Bakanı Baroness Merron, tasarının parlamentodaki sürecinin tamamlanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu öğleden sonra, bu tasarının parlamentodaki yolculuğunun sonuna işaret ediyor. Bu çığır açıcı bir yasa tasarısıdır, dumansız bir nesil oluşturacak. Aslında bu, bir nesildeki en büyük halk sağlığı müdahalesidir ve tüm saygıdeğer lordlara hayat kurtaracağını temin edebilirim" ifadelerini kullandı.

Düzenlemeye yönelik eleştiriler de parlamentoda yankı buldu. Muhafazakar eski milletvekili Lord Naseby, yasanın perakende sektörü başta olmak üzere birçok kesimi rahatsız ettiğini savunarak, "Gerçekten ihtiyacımız olan şey, insanları sigara içmeye başlamamaları için nasıl eğiteceğimizi doğru şekilde anlamaktır" dedi.

"Tütün endüstrisi, verdikleri zararı azaltmak için bir vergi yoluyla ödeme yapmalıdır"

Sivil toplum kuruluşları da yasal düzenlemeyi ülkenin sağlık geleceği için bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Astım ve Akciğer Sağlığı UK (Asthma + Lung UK) kuruluşundan Sarah Sleet, yasanın kabul edilmesinin halk sağlığını korumak adına büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Mevcut sigara kullanıcılarının da desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Sleet, "Hükümet, mevcut sigara içenlerin yaygın sigara bırakma desteği sağlanarak geride bırakılmamasını sağlamalıdır. Tütün endüstrisi, Birleşik Krallık genelinde bu hayati hizmetleri finanse ederek verdikleri zararı azaltmak için bir vergi yoluyla ödeme yapmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere hükümeti, uzun süredir tütün ürünlerinde vergi oranlarını artırarak ve kapalı alanlarda sigara içimini yasaklayarak tüketimi azaltmaya yönelik sıkı politikalar uyguluyor. Yeni düzenlemeyle birlikte ülke, 1 Ocak 2009 sonrası doğanlara tütün satışını kademeli olarak yasaklamayı hedefleyen ilk ülkeler arasında yer alıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber