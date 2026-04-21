İçişleri'nden 'sarı' kodlu uyarı: Yarın o illerde sağanak var
İçişleri Bakanlığı, yarın İzmir, Manisa ve Balıkesir'in belirli kesimleri ile Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak beklendiğini duyurarak "sarı" kodlu uyarıda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan veriler doğrultusunda paylaşılan Türkiye haritasında, vatandaşların ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Paylaşımda, yarın İzmir'in kuzeyi, Manisa'nın batısı ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde ise yerel kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi.
Ayrıca paylaşımda, vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.